Националите по баскетбол стартираха подготовка в Ботевград

Българският национален отбор за мъже постави начало на своята подготовка за втория игрови прозорец от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев проведе първа тренировка тази вечер в „Арена Ботевград“.

На първото занимание българите присъстваха 12 баскетболисти. Това са Дий Бост от Ал Араби, Константин Тошков от Балкан, Георги Герганов от Ботев 2012, Павлин Иванов от Спартак Плевен, Александър Стоименов от Нови Сад, Мирослав Васов и Христо Бъчков от Рилски спортист, Иван Алипиев от Римини, Йордан Минчев от Кемниц,, Димитър Димитров от Балкан, Емил Стоилов от Сант Антони и Цветомир Чернокожев от Черно море Тича.

От повиканите отсъстваше само Александър Везенков, който е под въпрос след контузията, получена по време на финала за Купата на Гърция на между Олимпиакос и Панатинайкос.

За „лъвовете“ предстоят два мача в пресявките от група B срещу Норвегия и Армения. Националите ще останат в Ботевград до 26 февруари, когато ще се отправят към Хюнефос, за да срещнат норвежците ден по-късно. След това представителният ни тим ще потегли за Ереван, където на 2 март ще спори с арменците.

Към момента българският отбор има една победа на сметката си след един изигран мач.