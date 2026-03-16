проф. Тодор Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици

Легионерската болест не се предава от човек на човек, но може да протече като тежка пневмония и да бъде опасна за възрастните хора. Това обясни в "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по повод регистрираните случаи на заболяването у нас.

Повод за коментара на проф. Тодор Кантарджиев е фатален случай вследствие на легионерска болест през миналата седмица. По официални данни за миналата година у нас са регистрирани поне 17 заболели от инфекцията.

Експертът обясни, че микроорганизмът, който причинява заболяването, е открит сравнително късно - през 1977 година.“

По думите му бактерията се развива във водна среда и може да се разпространява чрез аерозоли, например при използване на душ или климатични инсталации.

Кантарджиев обясни, че легионелата се размножава в едноклетъчни микроорганизми във водата, което затруднява унищожаването ѝ.

„Когато легионелите или други микроби са в протозой, не им действа хлора при хлориране на водата за обезразяване.“

Това е причината да е важно филтрирането на водата, особено в стари водопроводни системи.


„Затова филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради.“

Професорът даде и практичен съвет как хората могат да намалят риска от заразяване.

„Затова съм казвал - не е ли пускано известно време, както казвате, първо пускаш душа, пускаш чешмата, пускаш вентилацията, и бягаш известно време.“

По думите му така рискът от заразяване намалява значително.

Кантарджиев подчерта и три основни факта за заболяването.

„Три неща да кажа най-важното. Не се заразява човек от човек. Лекува се с антибиотици и третото, тези антибиотици трябва да влизат вътре в клетките.“

Експертът уточни, че легионелата се размножава в клетки на имунната система в белите дробове, което прави някои стандартни антибиотици неефективни.

Относно симптомите той подчерта, че няма специфична клинична картина.

„Няма типична симптоматика. Тежка пневмония, която е свързана с... Еми, изкъпал се човека.“

Според него заболяването често се свързва с пътуване, престой в хотел или използване на водни системи, които дълго време не са били използвани. Той подчерта, че заболяването може да бъде напълно излекувано, но крие риск от усложнения при възрастни хора.

Професорът коментира и актуалната епидемична обстановка с респираторните вируси. По думите му в момента грипните инфекции намаляват рязко за сметка на другите вирусни инфекции - бокавируси, риновируси.

По думите му негрипните вируси са значително повече от самия грип, като риновируси и метапневмовирусите, които могат да предизвикат много висока температура при децата.

„Възможно е много висока температура. Даже тук говорих с колеги-педиатри, деца в горната възраст, толкова с висока температура от метапневовирус, че получават гърч.“

Според него с настъпването на по-топло време вирусните инфекции постепенно ще намалеят.

Вижте целия разговор с проф. Тодор Кантарджиев във видеото.

ТОП 24

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
1
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
2
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
3
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
4
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
5
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
6
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
3
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Още

Снежни гъски излитат от САЩ към Арктика във впечатляващ спектакъл по изгрев слънце (СНИМКИ)
Снежни гъски излитат от САЩ към Арктика във впечатляващ спектакъл по изгрев слънце (СНИМКИ)
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар" Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
Вселените от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ са изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка Вселените от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ са изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка
Чете се за: 04:17 мин.
Астрономи засекоха вероятен сблъсък между две планети на 11 000 светлинни години от Земята Астрономи засекоха вероятен сблъсък между две планети на 11 000 светлинни години от Земята
Чете се за: 04:35 мин.
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път Раздават наградите "Оскар" за 98-и път
Чете се за: 00:32 мин.
Разкрита ли е самоличността на Банкси? Разкрита ли е самоличността на Банкси?
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Транспортният бранш предупреждава: Фалити на малки фирми и поскъпване на стоки заради горивата
Транспортният бранш предупреждава: Фалити на малки фирми и...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени
Чете се за: 01:00 мин.
Балкани
Спор между институциите: Кабинетът оспорва в КС решението за Съвета за мир на Тръмп Спор между институциите: Кабинетът оспорва в КС решението за Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Наградите "Оскар": Големият победител - Пол Томас...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пожар изпепели три коли в Казанлък, разследват умишлен палеж
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Очакват се нови данни за канала за контрабандно месо
Чете се за: 00:57 мин.
Регионални
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
