проф. Тодор Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици

Легионерската болест не се предава от човек на човек, но може да протече като тежка пневмония и да бъде опасна за възрастните хора. Това обясни в "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по повод регистрираните случаи на заболяването у нас.

Повод за коментара на проф. Тодор Кантарджиев е фатален случай вследствие на легионерска болест през миналата седмица. По официални данни за миналата година у нас са регистрирани поне 17 заболели от инфекцията.

Експертът обясни, че микроорганизмът, който причинява заболяването, е открит сравнително късно - през 1977 година.“

По думите му бактерията се развива във водна среда и може да се разпространява чрез аерозоли, например при използване на душ или климатични инсталации.

Кантарджиев обясни, че легионелата се размножава в едноклетъчни микроорганизми във водата, което затруднява унищожаването ѝ.

„Когато легионелите или други микроби са в протозой, не им действа хлора при хлориране на водата за обезразяване.“

„Затова филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради.“

Професорът даде и практичен съвет как хората могат да намалят риска от заразяване.

„Затова съм казвал - не е ли пускано известно време, както казвате, първо пускаш душа, пускаш чешмата, пускаш вентилацията, и бягаш известно време.“

По думите му така рискът от заразяване намалява значително.

Кантарджиев подчерта и три основни факта за заболяването.

„Три неща да кажа най-важното. Не се заразява човек от човек. Лекува се с антибиотици и третото, тези антибиотици трябва да влизат вътре в клетките.“

Експертът уточни, че легионелата се размножава в клетки на имунната система в белите дробове, което прави някои стандартни антибиотици неефективни.

Относно симптомите той подчерта, че няма специфична клинична картина.

„Няма типична симптоматика. Тежка пневмония, която е свързана с... Еми, изкъпал се човека.“

Според него заболяването често се свързва с пътуване, престой в хотел или използване на водни системи, които дълго време не са били използвани. Той подчерта, че заболяването може да бъде напълно излекувано, но крие риск от усложнения при възрастни хора.

Професорът коментира и актуалната епидемична обстановка с респираторните вируси. По думите му в момента грипните инфекции намаляват рязко за сметка на другите вирусни инфекции - бокавируси, риновируси.

По думите му негрипните вируси са значително повече от самия грип, като риновируси и метапневмовирусите, които могат да предизвикат много висока температура при децата.

„Възможно е много висока температура. Даже тук говорих с колеги-педиатри, деца в горната възраст, толкова с висока температура от метапневовирус, че получават гърч.“

Според него с настъпването на по-топло време вирусните инфекции постепенно ще намалеят.

