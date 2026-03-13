начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

78-годишна жена от Бургас почина от легионерска болест

78-годишна жена от Бургас почина от легионерска болест. Предполага се, че се е заразила по време на пътуване в Турция. Това е първият регистриран случай у нас от началото на годината, като през 2025 г. са отчетени 17 заболели.

78-годишната жена е имала придружаващи заболявания и първоначално се е лекувала у дома. В началото на февруари е приета в реанимацията на Университетската многопрофилна болница в Бургас с двустранна пневмония.

Д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Бургас: „Направили са бърз антигенен уринен тест за легионела пневмофила. Той е излязъл положителен. Разбира се, този резултат е потвърден в Националния център по заразни и паразитни болести. Имаме информация, че тя е пътувала в Турция, била е на екскурзия. Така че се предполага, че там се е заразила.“

Въпреки лечението, жената е починала. Според специалисти легионерската болест може да протече като лек грип, но и като тежка пневмония. Заразяването става чрез вдишване на аерозол, заразен с легионелни бактерии.

Д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Бургас: „Водопроводните системи са местата, където се създават добри условия за размножаването на тази бактерия.“

Проф. Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Когато водната инсталация не е използвана няколко дни, е много възможно при пускане на душ или пускане на чешмата да се създаде такъв инфекциозен аерозол, който, вдишан, да предизвика тежка пневмония. При възрастните хора може да е фатално.“

Редовната профилактика на водопроводната мрежа намалява риска от поява на бактериите.

Д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Бургас: „Да се дезинфекцират слушалките на душовете, накрайниците на чучурите – примерно веднъж месечно. Трябва да няма застой на водата – това е важно.“

Проф. Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Трябва да се намери водоизточникът, който е замърсен с легионели, за да не стане така в един голям жилищен блок да се случат няколко случая.“

Легионерската болест не се предава от човек на човек и се лекува със специфични антибиотици.

