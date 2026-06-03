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МОСВ започва проверки на нивата на язовирите заради очакваните интензивни валежи

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Снимка: БГНЕС
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Екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), под ръководството на заместник-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов започна проверки на нивата на редица от 52-та комплексни и значими язовири и проводимостта на речните корита във връзка с прогнозите за предстоящи интензивни валежи, с оглед ограничаване на риска от наводнения. Това съобщиха от ведомството.

В проверките участват експерти от министерството, басейновите дирекции, областните администрации и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От днес започнаха обходи на потенциално рискови участъци, като ще се следи за състоянието и проводимостта на речните корита, както и за експлоатацията и свободните обеми на комплексните и значими язовири в страната.

Като част от предприетите превантивни мерки днес на язовир „Александър Стамболийски“ се проведе работна среща с представители на Областна администрация – Велико Търново, РДПБЗН, Басейнова дирекция, МОСВ и НЕК ЕАД, последвана от оглед на съоръжението.

Към момента язовир „Александър Стамболийски“ е запълнен на 98,95% от общия си обем. По данни на експлоатационното дружество регистрираният приток днес е 14,817 куб. м/сек., а разходът е два пъти по-голям 25,287 куб. м/сек.

От страна на НЕК са предприети необходимите мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен свободен обем и поддържане на необходимия капацитет за поемане на очакваните водни количества, допълват от МОСВ. Действията са насочени към недопускане на риск за населението, инфраструктурата и прилежащите територии.

Осигурена е и проводимостта на речното корито в участък от 500 метра под язовирната стена, което е от съществено значение за безопасното отвеждане на водите при повишени оттоци.

Експертите от Областна администрация – Велико Търново, РДПБЗН, Басейнова дирекция, МОСВ и НЕК ЕАД поддържат постоянна координация и наблюдение на обстановката. Създадена е необходимата организация за своевременна реакция при промяна на хидрометеорологичната обстановка и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на риска от наводнения.

#проверки на язовирите #очаквани валежи #МОСВ

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