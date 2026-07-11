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Облагородяват 145 междублокови пространства в София

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облагородяват 145 междублокови пространства софия
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145 междублокови пространства в София се облагородяват, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

28 от обектите се изпълняват по официалната програма на общината със строг екологичен контрол, олагане на дишащи настилки (бетонови елементи на тревна фуга), затревяване и засаждане на дървесна и храстова растителност, което предотвратява запечатването на почвата и активно подобрява микроклимата в кварталите. Други 117 са одобрени от Столичния общински съвет по искане на районните администрации.

През 2026 г. работата се развива в две паралелни и допълващи се линии, като целта е максимален обхват и по-добра градска среда, допълват от "Московска" 33.

Първата линия е официалната програма на Столичната община, по която вече се работи в 16 столични района с бюджет от 1 452 519,24 евро с ДДС.

Втората линия на работа отразява високата активност на районните кметове. През 2026 г. Столичният общински съвет одобри финансиране за още 117 локации, предложени директно от 12 районни администрации.

СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

"Винаги съм вярвал, че политиката не бива да е състезание по лозунги, а работа за дългосрочен ефект. Поставихме си за цел да спрем да работим „на парче“ и да наложим единен, висок стандарт за всяко обновяване в нашия град. Радвам се, че районните кметове активно работят, за да се справим с проблема с разпрашаването заедно. Всеки квартал в София заслужава стандарт, който поставя здравето и качеството на живот на първо място”, коментира кметът на столицата Васил Терзиев.

Към момента част от тези 117 обекта вече са в процес на работа. Най-напреднало е изпълнението в район „Красно село“, където от 11 одобрени обекта 10 са вече почти готови, а последният се очаква да започне до месец след приключване на процедури по премахване на незаконни съоръжения.

Столичната община ще продължи да приема и разглежда нови предложения по програмата до изчерпване на предвидения финансов ресурс, като остава ангажирана с поддържането на същата висока интензивност на работа през цялата 2026 г. в полза на по-добрата градска среда за всички софиянци.

#Столичната община #междублокови пространства #облагородяване

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