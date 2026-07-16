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Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Иззети са три лодки и стотици метри мрежи

Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая
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Три лодки и над 450 метра незаконни риболовни мрежи са иззети при съвместна акция на инспектори от ИАРА и служители на Четвърто районно управление на МВР в района на езерото „Вая“ край Бургас.

По време на проверките, в близост до квартал „Горно Езерово“, контролните екипи открили две лодки на брега на езерото. При приближаването на инспекторите по вода и на полицейски патрул по суша, предполагаемите нарушители избягали и се укрили. В лодките били открити риболовни уреди. При последвала проверка е намерена и трета лодка с твърд корпус, без външна маркировка.

В резултат на акцията инспекторите на ИАРА са иззели общо три лодки с твърд корпус и над 450 метра хрилни мрежи, използвани за незаконен риболов.

#акция #езерото Вая #незаконен риболов

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