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МОСВ започва национална кампания за превенция на горските пожари

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Министър Росица Карамфилова, Верадина Начева, кампания
Снимка: МОСВ
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Министерството на околната среда и водите (МОСв) постави началото на национална кампания за превенция на горските пожари, съобщиха от ведомството. Старт на инизиативата „Пази зеленото утре“ дадоха министър Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева.

Министър Карамфилова връчи специално отличие на Верадина Начева и подчерта, че именно тя е искрата, която ще вдъхнови хиляди хора да се включат в каузата за опазването на българските гори.

„Верадина е съвременен будител. Тя е искрата, с която искаме да запалим обществената енергия за опазването на природата – не огън, който унищожава горите, а вдъхновение, което обединява. Истинското влияние не се измерва с популярност, а с личен пример. В свят, в който младите хора търсят личности, на които да вярват, тя показва, че любовта към природата е избор, който правим всеки ден. Именно такива хора могат да вдъхновят истинска промяна“, заяви министър Росица Карамфилова.

По думите ѝ опазването на българските гори започва много преди възникването на пожар – с вниманието, отговорността и решенията, които всеки човек взема всеки ден.

Верадина Начева благодари за отличието и прие участието си в инициативата като голяма чест и още по-голяма отговорност. „Планината ме е научила да уважавам природата, защото тя винаги ти отвръща така, както се отнасяш към нея. Ако с тази кампания успеем да запалим повече хора да пазят горите и да предотвратим дори един пожар, това ще бъде най-ценната награда“, каза тя.

Начева е главен експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие и горските екосистеми“ в дирекция „Мониторинг на околната среда“ в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ. Докторант e по фитоценология към Билогическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От години работи в системата на министерството затова сподели, че „винаги е мечтала да бяга с кауза – за опазването на природата“, и днес тази мечта се превръща в реалност.

Кампанията „Пази зеленото утре“ ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата „30 секунди за природата“ МОСВ ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас.

Видеата ще съчетават силни лични истории, практични съвети и ясни послания, насочени към една проста, но важна истина – повечето горски пожари могат да бъдат предотвратени. Защото всяка изгасена цигара, всеки незапален огън и всяко навременно обаждане могат да спасят не само дървета, а цели екосистеми, диви животни и природно богатство, създавано десетилетия.

#„Пази зеленото утре“ #кампания срещу пожарите #МОСВ

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