Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и готвене, съобщиха от общинската администрация.

Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията ѝ, съобщиха от общинската администрация.

Проблемът възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От РЗИ - Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на два до три дни.

От „Водоснабдяване и канализация“ уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчано и веднага след доставката му ще започне монтажът.

От общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на водата.