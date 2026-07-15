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Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и готвене, съобщиха от общинската администрация.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: илюстративна
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Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията ѝ, съобщиха от общинската администрация.

Проблемът възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От РЗИ - Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на два до три дни.

От „Водоснабдяване и канализация“ уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчано и веднага след доставката му ще започне монтажът.

От общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на водата.

#дозиращо устройство #негодна за пиене вода #подмяна #дезинфекция #Мъглиж

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