Следващото явление Ел Ниньо ще постави рекорди по интензивност, предупреждават експерти

Климатичното явление Ел Ниньо, което в момента е в процес на формиране, се очаква да постави рекорди по отношение на интензивността си, предупреди водещ експерт, цитиран от АФП.

Това на свой ред поражда опасения относно сушите, наводненията и другите екстремни явления, които съпътстват Ел Ниньо.

Прогнозните модели сочат "екстремно" събитие, каза Тим Стокдейл, експерт по природното явление в Европейския център за средносрочна прогноза за времето.

Според Стокдейл този път Ел Ниньо не прилича на нищо от това, което той е наблюдавал за повече от три десетилетия проучвания на явлението.

"Мисля, че е напълно правилно да се каже, че никога не сме имали прогноза за толкова силен Ел Ниньо", обясни той по време на пресконференция, допълвайки, че всички климатични модели показват точно това. "Очаквам той да постави рекорди", каза още експертът, като не пропусна да отбележи, че все пак "нищо не е гарантирано".

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което повишава температурите на повърхността на места в екваториалната част на Тихия океан, което води до глобални промени във ветровете, атмосферното налягане и валежите.

Този климатичен феномен обикновено се случва на всеки две до седем години и трае около девет до дванадесет месеца.