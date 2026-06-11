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Метеоролози предупреждават за формиране на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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метеоролози предупреждават формиране климатичното явление ниньо тихия океан
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Климатичният феномен Ел Ниньо се е формирал в Тихия океан и според метеоролози има потенциал да достигне изключително висока интензивност, съобщи Асошиейтед прес.

От Национално управление по изследване на океаните и атмосферата на САЩ съобщават, че съществува значителна вероятност явлението да се развие до нива, които се нареждат сред най-силните регистрирани в съвременната история на наблюденията.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние върху глобалните метеорологични модели.

Според експерти развитието му може да доведе до засилване на екстремните климатични явления в различни региони на света, включително по-интензивни горещи вълни, проливни дъждове, наводнения, суши и пожари.

Учените посочват, че въздействието му варира по региони - части от Южна Америка са изложени на риск от обилни валежи и наводнения, докато Австралия и Югоизточна Азия могат да бъдат засегнати от суши и пожари, отбелязва Асошиейтед прес.

В САЩ Ел Ниньо често води до по-влажни условия в южните щати и по-суха и по-топла зима в северозападните райони, като влияе и върху селскостопанското производство.

#Тихия океан #климатични промени #Ел Ниньо

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