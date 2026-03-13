Температурите тръгват надолу през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Съществено понижение на максималните температури предстои в близките дни, по-съществено през новата седмица, когато ще има и райони с валежи от дъжд, предимно слаби. Преди това ще се задържи все още слънчево, на места с мъгли.

И утре, в сутрешните часове, в низините, котловините и около водните басейни видимостта временно ще е намалена, но през деня навсякъде ще бъде слънчево.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 3°, в София - около минус 1°, по Черноморието - между 3° и 5°.

Максималните температури в съботния ден в по-голямата част от страната ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°, по-ниски за пореден на морския бряг – от 9° до 11°.

Ще продължи да духа слаб до умерен вятър с посока от изток-североизток.

Добри условия и за туризъм, и за ски в планините утре. Ще е преобладава слънчево време.

Вятърът ще бъде умерен, от изток-югоизток. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 5° до минус 1°.

Слънчево ще бъде утре и над по-голямата част от Балканите, с повече облаци и превалявания от дъжд в крайните западните райони от полуострова.

С валежи от дъжд и сняг ще бъде в западната половина от Европа. Интензивни и значителни по количество ще бъдат в Северна Италия, Франция, северните части на Пиренеите и южните райони на Скандинавския полуостров.

Причината – обширен многоцентров циклон.

У нас, и в неделя, и в понеделник, ще се задържи все още слънчево, сутрин - в отделни райони в низините, котловините и около водните басейни – с ниска облачност или мъгла.

Максималните температури слабо ще се понижат. По-значителни увеличения на облачността ще има във вторник и сряда, но валежи от дъжд, предимно слаби, ще има само на изолирани места. През втория ден ще бъде и ветровито, а понижението при дневните температури ще продължи. Минималните температури през целия прогностичен период ще станат без съществена промяна.

