Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?

Генерирано с изкуствен интелект видео показва унгарски мъже пред екзекуция.

В друго видео опозицията поема ангажимент да дава пари за Украйна пред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сцената наподобява известен унгарски филм от края на 70-те, а Урсула фон дер Лайен е в ролята на комунистическия диктатор.

Украйна, спрените руски петролни доставки и сблъсъкът между премиера Виктор Орбан и украинския президент Володимир Зеленски и Европейската комисия са в центъра на кампанията на управляващата партия "Фидес".

За първи път от 16 години правителството на Виктор Орбан е изправено пред толкова голямо предизвикателство и толкова силен опонент за парламентарния вот. От едната страна е "Фидес", които предлагат стабилност и сигурност, Унгария да не бъде въвличана в нито една война и най-вече тази в Украйна. От другата страна са "Тиса" на Петер Мадяр, които предлагат смяна на модела, край на корупционните практики и сближаване с Брюксел. Кой е факторът, който ще реши вота на унгарските избиратели - страхът от войната или желанието за по-добър живот и по-добро икономическо състояние? На 12 април унгарците решават кой ще влезе в парламента.

Балаш Хидвеги отговаря за връзката между правителството и парламента, основна фигура в кампанията на управляващите.

Балаш Хидвеги - парламентарен държавен секретар към кабинета на премиера на Унгария: "Залогът в тази политическа ситуация е голям. Война бушува над 4 години в съседство, в Украйна, има и военна операция в Близкия изток. Това създава нестабилност. Светът около нас е опасен и нашето основно послание е следното - ако искате да сте сигурни, че Унгария ще остане далеч от войните, да бъде сигурно, стабилно и мирно място, както и досега, то тогава най-добрият ви и сигурен избор е да гласувате за Виктор Орбан."

Предизборните плакати са навсякъде в Будапеща. Фигурата на Зеленски заема централно място редом до тази на лидера на опозиционната партия "Тиса" - Петер Мадяр. Зеленски, Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер - лидерът на ЕНП. Конфликтът между Киев и Будапеща продължава да ескалира. Над 80 милиона евро, транспортирани до Украйна, бяха заловени на унгарска територия. Стигна се дотам украинският президент да заплашва Виктор Орбан без да споменава името му, че ще му прати украинската армия.

Балаш Хидвеги - парламентарен държавен секретар към кабинета на премиера на Унгария: "Ясно е какво иска Брюксел и какво иска партия "Тиса". Те са част от Европейската народна партия, следват линията на Брюксел, а Европейската комисия иска да въвлече Европа в тази война. Говорят за "нашата война" - ние отхвърляме това мислене. Това не е нашата война, а война между Русия и Украйна и те трябва да постигнат споразумение за прекратяването ѝ."

Опозиционната партия "Тиса" умишлено не влиза в реториката на "Фидес" за Украйна. Золтан Тар е евродепутат от "Тиса", казва, че всичко това цели да отвлече вниманието.

Золтан Тар - евродепутат от "Тиса"/ЕНП: "Икономическата ситуация в Унгария е една от най-лошите в Европейския съюз. Инфлацията е висока и расте още повече, капацитетът на унгарските компании не е много голям, образованието се влошава, здравеопазването също. Цялата държава не функционира. На обикновените хора им омръзна това правителство. На всичко отгоре има и огромно количество пропаганда с измислици, правителството опитва да отвлече вниманието от истинските към измислените проблеми."

Виктор Орбан - премиер на Унгария: "Европа е решила да се включи във войната до 2030 г., вече е решено. Изборите през април са последните преди тази война, следващото правителство ще трябва да избира мир или война. Ние няма да изпратим оръжия, не могат да ни вземат парите и да пратят младите ни мъже в Украйна." Петер Мадяр - лидер на "Тиса": “Тези билбордове тровят умовете на унгарците, плашат децата и възрастните. Ние от "Тиса" нямаме нужда от това. Винаги сме водили кампания лично дори в най-малките села.”

Вместо това в центъра на посланията на "Тиса" са обвиненията в корупция. Например, фабрика за електромобилни батерии на чуждестранен гигант не била спазила еконормите. "Фидес" пък отговаря с централизирана стратегия, смята социологът Дежефи от най-стария унгарски университет.

Тибор Дежефи - професор по дигитална социология, Университет ЕLTE - Будапеща: "Фидес" винаги са били много добри в нещо, което аз наричам политически проекти - имат политическа цел и подчиняват на нея всичко - комуникация, политика, външна политика. Всичко става цялостна структура и е много ефективно. Проблемът е, че хората са ужасени от несигурността."

Предизборните проучвания представят два напълно различни свята - проправителствените показват 5% преднина за "Фидес", другите дават 20% за "Тиса". Золтан Кисели е директор за политически анализи към фондация "Сазадвег", която подкрепя управляващата партия.

Золтан Кисели - директор за политически анализ - фондация "Сазадвег": "Това ще е като референдум за политиката на Виктор Орбан, на личността му, която е много обичана от привържениците му и силно мразена от опонентите му. Най-важният проблем за нашата страна, както и за всички останали европейски страни, е икономическата ситуация. През последните 4 години имаме рецесия заради войната, заради спрените европейски фондове."

На площад "Лайош Кошут", само на метри от мястото, където е потушена антикомунистическата революция от 1956 година, е построен нов паметник в чест на всички унгарски села и градове, но не само в Унгария, а и в съседните държави, където живеят унгарски малцинства. Този паметник е символ колко дълбоко е вкоренен в унгарското общество патриотизмът и национализмът през последните 15 години. Логично е да си мислим, че на тези избори опонентите на "Фидес" и на Виктор Орбан предлагат нещо коренно различно, но факт е, че те също имат националистически убеждения и са по-скоро като "Фидес", но в по-лека версия.

Политическата кариера на Петер Мадяр започва с оставка от всички правителствени постове и развод със съпругата му - бившия правосъден министър Юдит Варга. Повод за разрива е скандал със злоупотреби с деца в приемни семейства. "Тиса" бързо набира популярност, влиза в Европейския парламент и заема мястото на "Фидес" в Европейската народна партия. За Илдико Ковач - журналист от независимата медия 24HU, за Орбан се е задала перфектна буря.

Илдико Ковач - журналист: "По-големият фактор за възхода на Мадяр е състоянието на икономиката, високата инфлация, европейските фондове, които не получаваме заради политиките на "Фидес". " Тибор Дежефи - професор по дигитална социология, Университет ЕLTE - Будапеща: "Петер Мадяр е абсолютно доминираща фигура - той е истинският опонент на Орбан... Успя да обедини традиционната опозиция и тези, които не харесват левите и либералите, но са разочаровани от системата."

Золтан Кисели - директор за политически анализ - фондация "Сазадвег": "Най-доброто определение за Петер Мадяр е стратегическо мълчание. Успя да привлече и да обедини около 30-40% от избирателите около една фигура в една партия. Проблемът му е дали ще успее да привлече и протестния вот. Дали такъв вот ще има, все още не знаем, но при предишни избори протестният вот се обърна срещу опозицията. "

Управляващите не смятат, че Мадяр има общо с техните идеи.

Балаш Хидвеги - парламентарен държавен секретар към кабинета на премиера на Унгария: "Той иска да задоволи егото си. Не бих го нарекъл либерал или пък подобен на "Фидес". Иска най-накрая да докаже, че е някой, не само мъж на жена си."

Икономическият растеж е почти нулев, еврофондове няма, стандартът пада, цените се вдигат. Но "Фидес" създадоха програми със значителни социални привилегии за младите семейства и те зависят от тези доходи.

Балаш Хидвеги - парламентарен държавен секретар към кабинета на премиера на Унгария: "Ковид, войната, европейските санкции срещу Русия - всичко това забави растежа и икономиката. Ние имаме много постижения през последните години с унгарския народ - рекордно нисък данък върху дохода, намалихме бедността, увеличихме минималната заплата няколко пъти. Увеличихме и запазихме пенсиите. Сметките за жилищата са най-ниските в Европа. Това частично се дължи на евтиния руски газ и петрол."

За "Тиса" изборът на унгарците е между Запада и Изтока.

Петер Мадяр - лидер на "Тиса": “Тези избори ще са референдум - избор между Европа и Организацията на тюркските държави и диктатори, избор между публична прозрачност и корупцията на Орбан. Ще бъде референдум по много въпроси. Но най-важният е дали това, което се случваше през последните 16 години, ще продължи - тази спирала към бездната или ще поемем към Европа и ще се присъединим към поляците, словенците, чехите, балтийските държави."

От "Тиса" твърдят, че има и чуждестранна намеса в изборния процес.

Золтан Тар - евродепутат от "Тиса"/ЕНП: "Има силна чуждестранна намеса в Унгария, силна руска намеса и това не е само сега в последните дни на предизборната кампания, усеща се вече много години. Сега ескалира с усилията на правителството и самата Русия, но съм сигурен, че хората ще осъзнаят, че това, което им се показва, е умело написан сценарий, който цели да отвлече вниманието."

Успехът на Орбан е и наш успех, каза Марко Рубио от Будапеща, Орбан е приет в Москва, а в Унгария китайските инвестиции са добре дошли.

Золтан Кисели - директор за политически анализ - фондация "Сазадвег": "Всички големи сили, освен Германия, имат интерес от успеха на Орбан - Китай има интерес, за да държи жива инициативата "Един пояс, един път" и да имат мост към единния европейски пазар през Унгария. Русия има интерес, за да държи отворени енергийните пътища. И разбира се администрацията на Доналд Тръмп има интерес от съюзник вътре в Европейския съюз."

Унгария никога няма да напусне Европейския съюз. Тя иска реформа на Съюза, казва премиерът Виктор Орбан в предизборните си интервюта. Но ветото на Будапеща спря заема от 90 млрд. за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Води се дебат - как да се заобиколи унгарското вето, а германският финансов министър предложи Европа на две скорости. Разривът между Унгария и европейските институции изглежда непоправим. Най-ярък е сблъсъкът с Европейския парламент.

Балаш Хидвеги - парламентарен държавен секретар към кабинета на премиера на Унгария: "Ние не искаме да сме част от европейска империя. Не искаме да сме част от федерация, където има център - Брюксел, който да ни казва какво да правим. Помним Москва и Централния комитет, които ни нареждаха - това също не ни харесваше. Искаме свобода, а тя може да бъде гарантирана чрез сътрудничество на суверенни нации - това е нашата визия за Европа."

Обикновените унгарци изглеждат разделени - за някои е важно Унгария да е фактор на глобалната сцена, за други - да живеят добре, трети са мотивирани от стремежа да бъдат част от Запада, а не заедно с Москва.

Весела Хедеши имигрира в Унгария веднага след падането на комунизма и говори с любов за втората си родина.

Весела Хедеши: "Бих казала, че ние подхождаме към това кой ще управлява държавата - така, както една жена подхожда към избора на мъжа до себе си. Три С-та и едно Г - това са сигурност, стабилност, грижа и спокойствие. "

Но за Игор Душан Рус - унгарец от сръбски произход, геополитическата ориентация е по-важна.

Игор Душан Рус - собственик на туроператор: "Управляващата партия гледа на Брюксел като на враг. Разбира се, аз лично искам да съм част от Европа, а не близък до Турция, Русия, Китай."

Унгарската избирателна система беше реформирана от "Фидес" така, че да работи в полза на победителя. 199 депутати в парламента се избират по смесена система - 106 с мажоритарен вот и 93 с пропорционален. В неделя Унгария отбелязва годишнината от революцията срещу Хабсбургите през 19 век и по улиците на Будапеща се очаква да излязат десетки хиляди в две шествия - в подкрепа на "Фидес" и в подкрепа на "Тиса". Чии привърженици ще са по-многобройни пред урните на 12 април, колко още корупционни скандала ще разтърсят страната или пък ескалацията на сблъсъка с Киев ще излезе извън контрол - битката започна, оръжията не се подбират, а големият залог е геополитическата посока на Унгария.