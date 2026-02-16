Вашингтон демонстрира подкрепа за Орбан

Американският държавен секретар Марко Рубио беше на посещение в Унгария, чийто премиер Виктор Орбан е особено близък съюзник на президента Доналд Тръмп, главно заради антимигранската си политика. Визитата демонстрира подкрепата на Вашингтон за Орбан, изправен пред оспорвани парламентарни избори на 12 април.

Снимки: АП/БТА

В момента опозиционната формация ТИСА изпреварва партията на Орбан "Фидес" в проучванията. 62-годишният унгарски министър-председател не крие близостта си и с руския лидер Владимир Путин. Орбан, който се превърна в "черната овца" на европейците, е обвинен в заглушаване на критични гласове от съдебната система, академичните среди, медиите и гражданското общество, както и в ограничаване на правата на малцинствата.

Избирателите ще определят какво ще се случи в Унгария след изборите през април, каза американският първи дипломат и изрази подкрепата на Вашингтон за Орбан.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех, защото тази връзка, която имаме тук в Централна Европа чрез вас е жизненоважна за нашите национални интереси.“

Марко Рубио обсъди перспективите за мир в Украйна първо с външния министър Петер Сиярто. Будапеща отново изрази готовност да е домакин на среща на върха за мир. Рубио заяви, че двустранните отношения навлизат в „златна ера“.



