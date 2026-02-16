БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:27 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 03:35 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 01:37 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Три камери заснели палежа в Бистрица

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Това е втори инцидент срещу кмета на Бистрица Самуил Попов

Неизвестни до този момент лица запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов около един и половина след полунощ. Пострадали няма. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестни извършители. Това е втори инцидент с кмета, след като през лятото той беше заплашван от маскирани.

Купчина ламарина, само това е останало от колата на кмета на Бистрица, след като неизвестни лица в ранните сутрешни часове подпалиха колата му. В момента полицията води разследване. 3 камери са запечатали престъплението и тепърва ще се установят извършителите.

През лятото на миналата година маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството, така че това е втори инцидент с кмета на този район.

По време на инцидента къщата е била пълна с хора.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "На етажа, на който живея аз, бяхме аз, жена ми и детето, а на първия етаж, където е моя племенник, е бил с още 5-6 човека приятели."

"Тази сутрин малко след 1.30 чух силен гръм. Отидох да видя какво става и видях, че предната част на автомобила гори, който е вътре в двора и видях, мисля, че двама души на мотор да се отдалечават в ето тази посока."

Христина Христова живее в съседната къща. Събужда се ужасена.

Христина Христова, съсед: "Нещо чух, нещо като гръм. Все пак се събудих, видях, че гори нещо. Изплаших се, разбира се много. Обадих се на Сами. Той каза - знам. И така и после вече излязохме."

Две камери на улицата и една на къщата са записали престъплението.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "Едната камера е насочена към автомобила и се вижда какво правят.

БНТ: Вие прегледахте ли записите? Лица виждат ли се?

Не. Имат маски. Лица не се виждат, но се виждат какви действия вършат. Дадох записите на полицията."

Кметът твърди, че няма лични врагове.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "С моя бизнес нямам врагове, към никой нищо лично нямам. Просто гледам интересите на кметството."

"Лятото идваха двама маскирани с бухалки в кметството да ме търсят и предполагам, че има връзка още от тогава."

Христина Христова разказва, че Попов се е оплакал от проблеми в кметството.

Христина Христова-съсед: "Явно е засегнал някои интереси, нали, така, случайно ..такива врагове в махалата няма. Няма врагове лични."

Кметът на столицата Васил Терезиев призова за незабавна реакция от страна на държавата и попита къде са службите и къде е вътрешният министър, след като и преди е имало заплахи срещу Самуил Попов.

Председателят на Столичния общински съвет остро осъди всяка форма на насилие и сплашване срещу избран представител на местната власт.

В позиция от ПП-ДБ В СОС призоваха органите на реда незабавно да разкрият извършителите.

