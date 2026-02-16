Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите?

Вноските, които всяко осигурено лице прави за т.нар. втора пенсия, отиват в Универсален пенсионен фонд. Как средствата се инвестират, за да се постигне нужната доходност?

Парите се инвестират на финансовите пазари в България, но и в Европа. Около ⅔ всъщност се инвестират на международните пазари и причината е, че дружества са големи, управляват много голям капитал и БФБ не предлага достатъчно възможности. В промените в КСО сега се предвижда разширяване на обхвата на позволените активи.

Ако фондовете започнат да инвестират в повече активи, не се увеличава рискът, тъй като това дава възможност за по-голяма диверсификация на инвестиционните портфейли. Това трябва да донесе и по-голяма доходност.

Реформата, засягаща Кодекса за социално осигуряване, най-рано би влязла в сила от следващата година.

Как пенсионните компании инвестират до момента - вижте интервюто с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Владислав Русев.

Минималната доходност за изминалите две години, определена от КФН, е 3.07%. А средно претеглената доходност, постигната от дружествата - 6.07%