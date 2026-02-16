БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 00:37 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите?

Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас

Вноските, които всяко осигурено лице прави за т.нар. втора пенсия, отиват в Универсален пенсионен фонд. Как средствата се инвестират, за да се постигне нужната доходност?

Парите се инвестират на финансовите пазари в България, но и в Европа. Около ⅔ всъщност се инвестират на международните пазари и причината е, че дружества са големи, управляват много голям капитал и БФБ не предлага достатъчно възможности. В промените в КСО сега се предвижда разширяване на обхвата на позволените активи.

Ако фондовете започнат да инвестират в повече активи, не се увеличава рискът, тъй като това дава възможност за по-голяма диверсификация на инвестиционните портфейли. Това трябва да донесе и по-голяма доходност.

Реформата, засягаща Кодекса за социално осигуряване, най-рано би влязла в сила от следващата година.

Как пенсионните компании инвестират до момента - вижте интервюто с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Владислав Русев.

Минималната доходност за изминалите две години, определена от КФН, е 3.07%. А средно претеглената доходност, постигната от дружествата - 6.07%

#"Лични финанси" #Универсален пенсионен фонд #втора пенсия #новини в Метрото

Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година
Чете се за: 02:22 мин.
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
Чете се за: 03:40 мин.
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
Чете се за: 01:05 мин.
Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12 страни от ЕС Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12 страни от ЕС
Чете се за: 02:52 мин.
България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, сочи доклад на ОИСР България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, сочи доклад на ОИСР
Чете се за: 03:40 мин.

