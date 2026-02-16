Застудяване и сняг се очакват тази седмица

Силен снеговалеж и застудяване очакват България тази седмица. Прогнозата е в „Денят започва“ на Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Той представи краткосрочната, средносрочната и дългосрочната прогноза за времето в страната.

„Доста голяма е динамиката на атмосферните процеси в цялото северно полукълбо. Свидетели сме вчера и в България на много динамичен ден с преминаването на циклон през страната, с значителни валежи в повечето райони, достигнали до 20-25 литра на квадратен метър, но на места в южните райони количеството надхвърли и 70 литра на квадратен метър“, обясни Стоев.

В планините над 1800 метра снежната покривка значително се е увеличила.

Днес времето ще е сравнително спокойно, без предупреждения за опасни метеорологични явления.

„Единственият спокоен ден, в който днес нямаме предупреждения за опасни метеорологични явления“, каза Стоев.

Утре обаче се очаква ново застудяване и снеговалеж:

„Утре ще си бъде истинска зима. С валежи от сняг започва да се натрупва и снежна покривка. Циклонът е бавно подвижен. Ще има значителни валежи от порядъка на 20-40 литра на квадратен метър. Отново най-вероятно проблеми ще се даде този циклон в южните общини, най-южните райони на областите Смолян, Кърджи или Хасково, включително и област Благоевград, там са с валежи от дъжд. Но за застудяването от северо-запад до края на деня почти на всяката дъждът ще премине в сняг, дори и по Черноморието, но снежна покривка ще се образува в Северна и в Западна България. Понижават се температурите.“

Подобряване на снежната покривка и застудяване ще се наблюдава до края на седмицата. В някои райони минималните температури ще бъдат и под минус 10-12 градуса.

Вижте целия разговор с Красимир Стоев във видеото.