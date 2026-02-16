БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Поройни дъждове наводниха улици в Петрич и няколко други населени места в района. Има ли бедстващи хора и каква е обстановката в момента?

За шест часа в Петрич и региона са се излели 75 литра на квадратен метър.

В резултат на обилния дъжд е имало много повиквания в пожарната.

„Пожарната е реагирала общо на 6 броя произшествия, от които два броя мазета, два броя наводнени пътища и два броя свличания на земна маса“, обясни главен инспектор Стоян Тилев, началник на Пожарната в Петрич.

По думите му най-много дъжд се е извалял в града и са се наводнили отводнителните шахти.

„Евакуация на хора имаше само на улица „Беласица“, където беше едното свличане на земна маса“ пояси той.

По думите му от вчера следобед обстановката в района постепенно се нормализира.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков.

#петрич #проливни дъждове

