Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?

Поройни дъждове наводниха улици в Петрич и няколко други населени места в района. Има ли бедстващи хора и каква е обстановката в момента?

За шест часа в Петрич и региона са се излели 75 литра на квадратен метър.

В резултат на обилния дъжд е имало много повиквания в пожарната.

„Пожарната е реагирала общо на 6 броя произшествия, от които два броя мазета, два броя наводнени пътища и два броя свличания на земна маса“, обясни главен инспектор Стоян Тилев, началник на Пожарната в Петрич.

По думите му най-много дъжд се е извалял в града и са се наводнили отводнителните шахти.

„Евакуация на хора имаше само на улица „Беласица“, където беше едното свличане на земна маса“ пояси той.

По думите му от вчера следобед обстановката в района постепенно се нормализира.

