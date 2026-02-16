Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава

Днес и утре окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиням е 65-годишният Георги Александров.

До момента по делото са проведени шест съдебни заседания. Разпитани са свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.