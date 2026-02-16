БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
делото сияна
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес и утре окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиням е 65-годишният Георги Александров.

До момента по делото са проведени шест съдебни заседания. Разпитани са свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.

#12-годишна Сияна #делото "Сияна"

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
4
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
6
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: У нас

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Делото за смъртта на Евгения: Очаква се произнасянето на Софийския апелативен съд Делото за смъртта на Евгения: Очаква се произнасянето на Софийския апелативен съд
Чете се за: 00:57 мин.
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
Валежите ще продължат в Южна България и днес Валежите ще продължат в Южна България и днес
Чете се за: 02:10 мин.
Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града
Чете се за: 00:47 мин.
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава
Чете се за: 00:50 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Евгения: Очаква се произнасянето на Софийския апелативен съд Делото за смъртта на Евгения: Очаква се произнасянето на Софийския апелативен съд
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Валежите ще продължат в Южна България и днес
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ