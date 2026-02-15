Преди новия вот: Ще спрат ли безконтролните смени в изборните комисии?

До дни ще стане ясно кога ще гласуваме за нов парламент. Най-вероятната дата за вота е 19 април. И макар партиите отново да отвориха Изборния кодекс, така и не разгледаха предложенията на ЦИК за промяна в правилата за гласуване. Част от тях засягат и един от проблемите, които масово белязаха последните парламентарни избори в няколко области на страната - смяната на членове на секционните комисии часове преди вота. Хиляди хора бяха заменени в секциите в Благоевград, Хасково, Монтана и Кърджали. Така на тяхно място се явиха други, които не са преминали обучение и нямат понятие от изборни правила. Това доведе до хаос и сериозни грешки в протоколите. По-различно ли ще бъде този път?

Непосредствено преди парламентраните избори през октомври 2024 г. членове на секционни комисии масово отказаха да участват в процеса.

Мартин Бусаров - председател на РИК-Благоевград (27 октомври 2024 г.): "Сутринта не се явиха близо 70 члена, председатели и секретари на комисии от цялата област, като 45 от тях са само в община Благоевград."

Така партиите смениха повече от половината си членове в СИК-овете в Благоевградско.

Дафинка Бойчева, член на СИК в Благоевград: "Идват толкова неподготвени хора, че самите те се чувстват неудобно. Каквато и задача да му възложи председателят, той не може да я изпълни. Даже имаше член от комисията, който не беше дошъл."

В избирателната секция на Валери Николов проблемът бил по-различен.

Валери Николов, член на СИК в Благоевград: "Един от членовете беше сменен вечерта и на другия ден имах двама за една и съща позиция. След проверка през РИК се оказа, че втория е официалният и първият... беше в коренно различна секция и дори беше председател там."

Обяснението на дългогодишните участници в комисиите:

Дафинка Бойчева, член на СИК в Благоевград: "Много грозно може да прозвучи, но една част от тях идват само за парите. Тези хора нямат никакъв ценз, те не са работили с документи, даже нямат и отговорността към съответната политическа партия."

Мистериозна болест повали и 70% от първоначално назначените хора в комисите в Хасково на последния вот. Затова от Централната избирателна комисия предложили промени.

Добромир Якимов, председател на РИК - Хасково през 2024 година: "Отправи предложение до Народното събрание, но доколкото знам, това не е прието като предложение. Става въпрос да се ограничи срокът до когато могат да се правят безконтролни замени. И за мен удачно е поне 2-3 седмици преди това да е крайният срок на замените." Валери Николов, член на СИК в Благоевград: "Въпросът е дали партиите искат да го променят това нещо, защото всичко идва от партиите. Партиите пращат тези хора. И ако партиите искат наистина да се проведат едни честни избори, ще пратят хора, които наистина ще свършат работата."

Правилата, по които се назначават комисиите, остават същите и за вота през април. Но тепърва ЦИК ще дава указания как ще става смяната на членовете им.

По темата работиха Антония Сукалинска и Цанка Семерджиева