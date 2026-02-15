Мартин Богданов: Четирите нули в биатлона не са случайност, това е плод на огромен труд

Бившият български биатлонист Мартин Богданов коментира представянето на националките ни на Олимпийските игри, като подчерта, че успехът е резултат от съвкупност от ключови фактори – ски бягане, стрелба и цялостна подготовка.

„Съвкупността от трите компонента беше основна, за да се представи достойно. Радвам се, че това стигна и за медал“, заяви Богданов, визирайки силното представяне на българските биатлонистки.

Според него израстването на състезателките е плод на дългогодишна работа както на самите тях, така и на треньорите и клубовете. Той акцентира върху значението на правилния пик във формата, особено в ски бягането.

„Това е страхотна работа – нейният труд, този на треньорите и на клубно ниво. Най-трудното за един спортист е да нацели върха си в ски бягането. Това зависи от треньора, от екипа – няма как да направиш добро бягане без тези неща“, обясни той.

Богданов обърна специално внимание на перфектната стрелба на Лора Христова, която записа 20 от 20 на рубежа.

„Тя и друг път е стреляла четири нули, но на голям форум е изключително трудно. В биатлона четири нули случайно не се стрелят“, категоричен е бившият национал.

Той изрази надежда българските състезателки да запазят спокойствие и увереност в следващите стартове.

„Надявам се да направят своето състезание, както в предишните дни – да стартират освободени, да се насладят на надпреварата и да покажат какво могат. Лора се наслаждава на състезанието, докато при Милена Тодорова вероятно тежи психически това, че не успя да стигне до медал. Един ден е малко за възстановяване след такъв старт“, каза той.

Богданов подчерта и значението на традициите в българския биатлон, като посочи Троян като един от градовете, които продължават да раждат таланти.

„Там хората имат хъс и се борят, което дава отражение. Надявам се повече деца да се захванат със спорта. У нас се тренира основно в Боровец, Банско, Троян и Сапарева баня, но имаме нужда от още бази и повече млади състезатели“, добави той.

В заключение бившият биатлонист сподели и личните си емоции, свързани с олимпийската атмосфера.

„Олимпийските игри са нещо различно и много емоционално. Усетих този дух във Ванкувър и той много ми липсва. Пожелавам успех на всички наши спортисти – да се справят по най-добрия начин и да усетят олимпийския дух“, завърши Мартин Богданов.

