Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме партньори

Американският държавен секретар Марко Рубио продължава европейската си обиколка в две страни, управлявани от близки съюзници на президента Тръмп.
Днес Рубио беше на няколко часово посещение в Словакия и по-късно пристигна в Унгария. Словашкият президент Петер Пелегрини нарече партньорството със САЩ стратегическо. Американският първи дипломат разговаря и с премиера Роберт Фицо. Според Фицо прекият диалог на Запада с руския лидер съществено ще повлияе на скорошния край на войната в Украйна. Братислава проявява интерес да купи още четири изтребителя F-16 от Съединените щати, за да има общо 18.
Вашингтон не оспорва доклада на пет европейски страни за отравянето на Алексей Навални. Марко Рубио се обяви още за независима Европа.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Не искаме Европа да бъде зависима, не искаме Европа да бъде васал на Съединените щати. Искаме да бъдем ваш партньор. Искаме да работим в сътрудничество с вас. Колкото по-силни са страните –членки на НАТО, толкова по-силен е алиансът.“