Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме партньори

Американският държавен секретар Марко Рубио продължава европейската си обиколка в две страни, управлявани от близки съюзници на президента Тръмп.

Днес Рубио беше на няколко часово посещение в Словакия и по-късно пристигна в Унгария. Словашкият президент Петер Пелегрини нарече партньорството със САЩ стратегическо. Американският първи дипломат разговаря и с премиера Роберт Фицо. Според Фицо прекият диалог на Запада с руския лидер съществено ще повлияе на скорошния край на войната в Украйна. Братислава проявява интерес да купи още четири изтребителя F-16 от Съединените щати, за да има общо 18.

Вашингтон не оспорва доклада на пет европейски страни за отравянето на Алексей Навални. Марко Рубио се обяви още за независима Европа.