Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно

Спорт
Представянето ни се дължи основно на настроение, каза волейболистката на ЦСКА.

Никол Окоро
Волейболистката на ЦСКА Никол Окоро коментира пред БНТ тежкото поражение с 0:3 гейма от ЦПВК в среща от 14-ия кръг на НВЛ за жени.

„Мисля, че представянето ни се дължи основно на настроение, защото отборът ни не може да се събере достатъчно и да се радва достатъчно. Не знам какво да кажа, освен че трябва да се стегнем за следващите мачове. И ние очаквахме много повече, но смятам, че имаш влияние от последните мачове. Може би трябва да помислим повече и да се стегнем повече. Последните мачове имат влияние“, коментира Окоро.

Цялото интервю вижте във видеото!

#НВЛ за жени 2025/26 #Никол Окоро #ЖВК ЦСКА

