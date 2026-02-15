Милена Тодорова: Трябва да сме много доволни от представянето ни на Игрите

Милена Тодорова смята, че българският национален отбор в биатлона е постигнал добри резултати на Зимните олимпийски игри.

В днешното преследване на 10 км, биатлонистката завърши 14-а с 4 грешки при стрелбата.

"Можеше по-добре на стрелбата от прав. Тежко се стреля, но въпреки това съм доволна. Справих се с легналия. Нещата вървят на добре", сподели тя в интервю за БНТ.

Българката призна, че се е абстрахирала, след като ден по-рано остана на крачка от медалите и завърши четвърта в спринта на 7.5 километра.

"Опитах се да се абстрахирам от 4-ото място. Опитвах се да подтискам емоциите от емоционалния ден. Днес се концентрирах върху това, което правя преди и по време на напрежението. Справих се с напрежението. Трябва да работя върху стрелбата, която за мен, е най-трудния компонент в биатлона", добави Тодорова.

Според нея резултатите й са задоволителни, предвид факта, че неотдавна формата й не бе оптимална.

"Трябва да сме много доволни. Аз бях в лоша форма преди Игрите. Много хора се разболяха, така че смятам, че всичко върви много добре", завърши Тодорова.

Вижте цялото интервю във видеото.