Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина

Представящите се феноменално на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Милена Тодорова и Лора Христова завършиха в топ 15 преследването на 10 километра от програмата на биатлона в Антхолц-Антерселва.

Лора Христова записа второ поредно впечатляващо класиране на Олимпийските игри в Милано/Кортина, след като завърши на седмо място в преследването на 10 километра при жените. Българката отново бе безгрешна на стрелбището и с чистите си 20 попадения затвърди отличната си форма след бронзовия медал в индивидуалната дисциплина на 15 км.

Милена Тодорова, която стартира от четвърта позиция след силния спринт, също започна стабилно и повали всичките пет мишени в двете стрелби от положение легнал. Три грешки в стрелбите прав обаче я извадиха от битката за подиума и в крайна сметка тя финишира 14-а.

Олимпийската титла спечели Лиза Витози (Италия) с време 30:11.8 минути и перфектна стрелба. Сребърният медал остана за Марен Киркейде (Норвегия), а бронзът - за Суви Минкинен (Финландия).

Програмата на биатлонните надпревари продължава с мъжката щафета на 4 по 7.5 километра във вторник от 15:30 часа българско време.

И двете българки започнаха уверено на рубежа. В първата стрелба от положение легнал Тодорова и Христова повалиха и петте мишени. Милена излезе четвърта, а Лора осма, като запазиха контакт с челната група.

От втория легнал нашите състезателки отново бяха безгрешни. Тодорова се движеше пета, на по-малко от 25 секунди от водачката Лиза Витози, докато Христова запази място в топ 8 и остана в борбата за предните позиции.

При първата стрелба прав Милена допусна един пропуск, докато Христова продължи със стабилното си представяне на рубежа. След третото посещение на стрелбището двете българки се движеха съответно в средата на първата десетка, като разликите до челото оставаха в рамките на малко над минута.