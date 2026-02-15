Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета по ски бягане за мъже

Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета в ски бягането, след като фаворитите Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор и Йоханес Клаебо стигнаха с лекота до първото място в дисциплината 4 по 7.5 км на пистата в Тезеро, Италия.

В Милано-Кортина 2026 норвежците спечелиха шестата си отборна титла в ски бягането и първа от Пьончан 2018 насам. Преди четири години, когато щафетата все още бе класическите четири поста по 10 км, шампиони станаха неутралните спортисти от Русия.

Днес норвежците отстъпваха само в първия пост на Емил Иверсен срещу американеца Бен Огдън, но щафетата на САЩ постепенно загуби темпо и финишира извън призовите места. Скандинавците спечелиха с 22.2 секунди срещу основния си съперник за златото Франция, който бе с Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера. Трета с изоставане от 47.9 секунди завърши щафетата на Италия с Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино.

Титлата в щафетното ски бягане бе 11-а за Норвегия в Милано-Кортина 2026. Вчера дамите заслужиха деветата, а десетата бе дело на Марен Киркеайде в спринта на 7.5 км по биатлон.

Йоханес Клаебо пък стигна до мечтания девети златен медал от Олимпийски игри и вече е еднолично на първото място. С един по-малко от него имат скибегачите Марит Бьорген и Боьрн Дели, както и на биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален. Всички те са негови сънародници.