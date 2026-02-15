БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2
Константин Василев завърши 57-и в преследването в биатлона в Милано/Кортина, Мартин Понсилуома спечели титлата

Другият българин в надпреварата - Благой Тодев, беше затворен с обиколка след третата стрелба, след като вече беше направил три пропуска.

Снимка: startphoto.bg
Биатлонистът Константин Василев завърши на 57-о място в преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

22-годишният Василев, който е дебютант на зимни игри, финишира последен за 40:00.7 минути след седем пропуска в стрелбата на трасето в Антхолц-Антерселва.

Другият българин в надпреварата - 24-годишният Благой Тодев, беше затворен с обиколка след третата стрелба, след като вече беше направил пет пропуска, заради което остана извън класирането.

Тодев потегли 42-и след спринта с пасив от две минути и половина, а Василев стартира 56-и с почти 3 минути пасив.

Тези резултати означават, че индивидуалното участие на мъжете приключи, тъй като никой от тях не успя да се класира за масовия старт на 15 километра на 20 февруари.

За българския квартет предстои щафета на 4 по 7.5 километра на 17 февруари.

Шведът Мартин Понсилуома заслужи златото в преследването. 30-годишният Понсилуома стартира седми, но направи само една грешка при четирите стрелби и финишира за 31:11.9 минути за първата си олимпийска титла и втори олимпийски медал след среброто в масовия старт от Пекин 2022.

Световният вицешампион в дисциплината от Оберхоф 2023 и от Нове Место 2024 Стурла Холм Легрейд (Норвегия) завърши втори с два пропуска при стрелбата на 20.6 секунди и заслужи трето отличие на Игрите в Милано-Кортина след двата си бронза в индивидуалния старт на 20 километра и в спринта.

С бронза се окичи Емилиен Жаклен (Франция), световен шампион в преследването от Антхолц-Антерселва 2020 Поклюка 2021, остана трети на 29.7 секунди, след като свали 17 от 20 мишени. 30-годишният Жаклен водеше с повече от половин минута преди последната стрелба, но в нея направи две грешки и изпусна почти сигурна титла.

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Кентен Фийон Майе (Франция), който спечели две златни отличия в Милано-Кортина 2026 в смесената щафета и в спринта и вече има общо седем олимпийски медала – четири златни и три сребърни, този път се провали. Той потегли пръв, но допусна пет грешки в стрелбата и се нареди седми на 1:13.5 минута.

