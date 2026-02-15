БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
10:45, 15.02.2026
Чете се за: 01:22 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други
Спортни предавания
Milano Cortina 2026 (Видео)
Milano Cortina 2026
Зимни спортове
Други спортове
Видео
Зимни
Други спортове
Спорт
Олимпийско утро 15.02.2026 г.
от
БНТ
A+
A-
10:45, 15.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
10:07, 15.02.2026
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
09:30, 15.02.2026
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с...
09:09, 15.02.2026
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...
08:54, 15.02.2026
Гледайте стартовете на българите в преследването в биатлона по БНТ 1
08:54, 15.02.2026
Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС
08:47, 15.02.2026
13-километров път, осеян с дупки: Жители на Елхово излизат на протест
08:40, 15.02.2026
Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#Българи юнаци Милано Кортина 2026
#Милано/Кортина 2026
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
4
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Реклама
Най-четени
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Реклама
Още от: Други
Днес на Игрите - 14.02.2026 г.
Днес на Игрите 13.02.2026 г.
20:00, 13.02.2026
Олимпийско утро 09.02.2026 г.
09:10, 09.02.2026
Олимпийско утро 07.02.2026 г.
10:45, 07.02.2026
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
14:12, 23.01.2026
Чете се за: 00:35 мин.
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
17:45, 20.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
Реклама
Водещи новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%,...
10:41, 15.02.2026
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
09:30, 15.02.2026 (обновена)
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
10:07, 15.02.2026
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година
11:11, 15.02.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
08:09, 15.02.2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
08:36, 15.02.2026
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
07:00, 15.02.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
07:30, 15.02.2026
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ