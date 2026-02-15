Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на протест

Лошото състояние на отсечка от пътя между Ямбол и Елхово – част от международната връзка между Турция и Румъния накара хората от региона да излязат на протест.

От Пътното управление в Ямбол уточниха, че в момента се изготвя проект за ремонта и се очаква дейностите да започнат в рамките на този строителен сезон.

До одобряването му и осигуряването на финансиране обаче ще се извършват само частични ремонти. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще излизат на протест всяка неделя.