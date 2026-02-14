БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски записа рекордно класиране на Зимни олимпийски игри с 10-о място на голямата шанца в Предацо

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Исторически резултат за български ски скачач.

Владимир Зографски
Снимка: БТА
Владимир Зографски записа рекордно класиране за българския ски скок на Олимпийски игри с десето място на голямата шанца на Игрите в Милано-Кортина.

32-годишният Зографски завърши с 277.3 точки след два опита от по 133.5 метра в комплекса в Предацо.

Той беше шести след първия скок в надпреварата, която премина при лек снеговалеж.

Световният шампион Домен Превц (Словения) спечели титлата с 301.8 точки. Той беше втори след първите опити със 138.5 метра и 147.0 точки, но с най-дългия скок в състезанието от 141.5 метра при втория си опит той заслужи златото.

За 26-годишния Превц това беше втори олимпийски триумф в Милано-Кортина 2026, след като той помогна на Словения да спечели и смесеното отборно състезание.
24-годишният Рен Никайдо (Япония) остана втори с 295.0 точки. Азиатецът беше лидер в средата на състезанието с най-дългия първи опит от 140.0 метра и 154.0 точки, но във втория постигна 136.5, което не беше достатъчно за титлата.

Полякът Кацпер Томасяк завърши трети с 291.2 точки след скокове от 133.0 и 138.5 метра и прибави ново олимпийско отличие след среброто на малката шанца преди пет дни.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) се нареди девети с 277.4 точки (131.0 и 136.0 метра).

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Мариус Линдвик (Норвегия) се провали и със 123.0 метра и 119.3 точки той остана 32-и и не се класира за втория скок.

Зографски завърши 32-и на малката шанца, на която до днес беше и най-доброто му класиране на Олимпийски игри с 14-ото място в Пьончан 2018.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Владимир Зографски

