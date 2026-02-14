БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 14.02.2026 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 14.02.2026 г., 20:50 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
2
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
3
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
6
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
5
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
6
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...

Още от: Спортни предавания

Днес на Игрите - 14.02.2026 г.
Днес на Игрите - 14.02.2026 г.
Спортни новини 14.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.02.2026 г., 12:25 ч.
Свети Валентин под олимпийския огън: Верона в прегръдката на любовта и спорта Свети Валентин под олимпийския огън: Верона в прегръдката на любовта и спорта
Чете се за: 02:00 мин.
Беноа Ришо - треньорът с 16 роли на леда Беноа Ришо - треньорът с 16 роли на леда
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч.
Днес на Игрите 13.02.2026 г. Днес на Игрите 13.02.2026 г.

Водещи новини

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ) Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ