Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари

Ирина Цонева
Държавният глава проведе серия от срещи в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Серия от срещи проведе и президентът Илияна Йотова в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността – с Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев. Тя разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов, след което заяви, че няма яснота кой ще представлява страната ни на срещата на Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари във Вашингтон, тъй като на същата дата най-вероятно ще издаде указа за назначаване на служебен кабинет.

Президентът Илияна Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер. Пред медиите тя коментира, че Брюксел трябва да има самостоятелна отбранителна система.

Илияна Йотова – президент на Р. България: "Не става въпрос за структура, която да се противопоставя на НАТО, а европейският стълб в Алианса да бъде по-силен, много по-добре структуриран и Европа да има своето производство."

Президентът обсъди с върховния представител за Газа Николай Младенов и предстоящата на 19 февруари среща на Съвета за мир във Вашингтон. И въпреки че вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че България ще участва в нея, Йотова коментира, че не знае как ще бъде представена страната.

Илияна Йотова – президент на Р. България: "Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията в МС, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание."

Илияна Йотова разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Президентът отново напомни, че докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, напредък по европейското ѝ членство няма да има. Отбеляза и притеснителните сигнали, че Скопие се опитва да намери лоби в Европа за заобикаляне на първия клъстър от преговорите за присъединяване.

„Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза.“

Задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан и стратегическата роля на страната ни като транзитен център за доставки на газ към Европа бяха във фокуса на разговора на президента с азербайджанския държавен глава Илхам Алиев.

Илияна Йотова се срещна и с хърватския премиер Андрей Пленкович и с директора на Американския еврейски комитет Теодор Дойч.

