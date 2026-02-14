БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
20:32, 14.02.2026
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
19:15, 14.02.2026
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
18:25, 14.02.2026
Чете се за: 01:27 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Зимни
Други спортове
Milano Cortina 2026 (Видео)
Milano Cortina 2026
Други
Други спортове
Други
Още
Спорт
Днес на Игрите - 14.02.2026 г.
от
БНТ
A+
A-
20:00, 14.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
19:54, 14.02.2026
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
19:42, 14.02.2026
Иво Иванов: Разочарованието е водещото в американския лагер на...
19:27, 14.02.2026
Експерт: Няма сериозен филтър по отношение на психическата...
19:22, 14.02.2026
Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални...
19:15, 14.02.2026
Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни...
19:09, 14.02.2026
Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд
18:59, 14.02.2026
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#Българи юнаци Милано Кортина 2026
#Днес на Игрите
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
3
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
6
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Реклама
Най-четени
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
5
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
6
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 14.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 14.02.2026
Свети Валентин под олимпийския огън: Верона в прегръдката на любовта и спорта
11:10, 14.02.2026
Чете се за: 02:00 мин.
Беноа Ришо - треньорът с 16 роли на леда
10:59, 14.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 13.02.2026
Днес на Игрите 13.02.2026 г.
20:00, 13.02.2026
Реклама
Водещи новини
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
20:15, 14.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
19:54, 14.02.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
20:30, 14.02.2026
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
17:35, 14.02.2026
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
18:20, 14.02.2026
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
18:59, 14.02.2026
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
17:54, 14.02.2026
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
18:37, 14.02.2026
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ