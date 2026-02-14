БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални шансове за финал

Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Президентът на Българската федерация по фигурно пързаляне коментира шансовете за медал на Александра Фейгин и условията за развитие на спорта в България.

христо турлаков александра фейгин чувства добре реални шансове финал
Президентът на Българската федерация по фигурно пързаляне Христо Турлаков вярва, че Александра Фейгин е способна на добро представяне на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Турлаков коментира златния медал на Михаил Шайдоров и провала на Иля Малинин.

"Изключително изненадващо състезание. Шейдоров също е добър фигурист, който изпълнява много сложни елементи. Според мен много от състезателите прегоряха. Според мен направиха тактическа грешка с Малинин. Ако беше изиграл чиста програма с по-лесни скокове, щеше да спечели. Според мен, направи непремерен риск. Припряно влезе в самия скок. Не бих искал да съм на негово място. Той е млад и има възможност да си върне позицията на следващата Олимпиада. Психологията е изключително важна", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Председателят на централата вярва, че Фейгин ще стигне до финал.

"Подготовката премина нормално в последните дни. Чувства се добре. Стискам палци, да се представи колкото се може по-добре. Реални са шансовете да бъде в топ 24. Стискам палци да изиграе чиста крака програма и да се класира на финал", допълни Турлаков.

Според него условията, които Зимният дворец предлага пречат на състезателите да се развиват оптимално.

"Условията в Зимния дворец няма как да се подобрят, без да се направи ремонт. Климатичната система не отговаря на капацитета на залата. Тя се разваля през три месеца, защото работи на максимум. ОТ година-две апелираме за ремонт. Имаме и спешна нужда от нова зала. Съперничките на Александра имат зала във всеки квартал в градовете си", добави лицето на централата по фигурно пързаляне.

Турлаков вярва в българските състезатели в шорттрека, но отново условията представляват пречка.

"Много са интригуващи стартовете в шорттрека. Много съжалявам, че нямаме представител там. Имаме четири момчета, които до миналата година бяха юноши. Разликата с мъжете е голяма. Те имат възможността за следващата Олимпиада. Не можахме да продължим успехите на Евгения Раданова заради условията. Имаме система, която предпазва играчите от падане, но не можем да я инсталираме в Зимния дворец. Състезателите ни тренират на по-ниски скорости, за да си предпазят здравето. Основният проблем е инфраструктурата", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото.

