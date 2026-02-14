17 винарни по поречието на Струма отвориха врати за Трифон Зарезан

Днес празнуваме Трифон Зарезан. На десетки места в страната традиционно зарязаха лозите и ги поляха с вино за здраве и берекет.

17 винарни по поречието на Струма отвориха врати за празника. И освен винени турове, предложиха на хората фермерски базари и богата музикална програма. Инициативата продължава и утре с дегустация на традиционните за региона сортове.