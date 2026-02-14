От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят ръка за ръка

На 14 февруари ви разказваме една вълнуваща история за обич, доверие и подкрепа. Величка и Петър Петрови от Мартен са най-възрастната семейна двойка в града. Те са живото доказателство, че истинската любов няма възраст, защото тяхната продължава вече 60 години.

Семейство Петрови посреща романтичния празник без скъпи подаръци, с чаша кафе и много топли спомени, запечатани в албума с черно-бели снимки. Срещат се случайно през 1966 година, но и до днес се държат за ръце.

Петър Петров: "Направи ми впечатление и беше тъй с една хубава рокличка по-късичка. Хареса ми."

Величка Петрова: "И когато излязохме вече на първата среща, най-много харесах, че имаше хубави очи, хубави мигли. Но първото ми впечатление, че е добър."

След месец вдигат сватба на двора в дома им.

"Предложих ѝ... Извиках брат ѝ и му казах: “Искам тъй да взема твоята сестра за жена, ще разрешиш ли? Той се смее: “Как няма да разреша?”

Семейство Петрови се радва на две дъщери, три внучета и две правнучета, а грижите и забързаното ежедневие не са охладили чувствата им, напротив направили ги по-сплотени.

"Той обича да се налага. И дори да се скараме, аз чувствах, че той ме обича и си прощаваме."

Все повече двойки обаче предпочитат да живеят на семейни начала. В силистренското село Сокол например преди седмица вдигнали третата сватба за последните 26 години.

Айтен Рашид: "Първата сватба си я направиха тук, в кметството. Стана хубаво."

Според психолога Траян Личев бракът е на път да излезе от мода в България. Социалните мрежи и бързите запознанства също допринасят за това. Потвърждава го и статистиката.

Траян Личев – психолог: "51% от хората се женят и 49% се развеждат, т.е. близо 50 на 50, което буди доста притеснение и страх в хората и това ги прави доста по-неуверени. Хората по-малко правят компромиси, искат още и още, имат нагласи и вярване, че ще срещнат и по-добър партньор, и по-добър, това също може би е пречка в някакъв момент."

Инна е на 27. Преди осем години среща сродната си душа Вадим. Има свое обяснение защо нейното поколение е по-предпазливо към брачния живот.

Инна Ендоурова: "Момчето не иска да се ангажира, да поеме отговорност, примерно, за жена или ако имат дете после. Трябва да се мислят вече апартаменти, къща, къде да живеят. Така, при мама и тати - може би е по-добре.

Дали любовта трябва да има официален подпис или не - всяка двойка сама решава, важното е чувствата да бъдат истински като на Величка и Петър.