Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за постоянно в ареста, увличал се по будизма

44-годишният мъж, който уби сина си с нож и рани тежко дъщеря си и майка си, остава в ареста. Софийският градски прие, че има достатъчно доказателства, че именно той е извършител на престъплението.

В съдебната зала стана ясно, че вероятната причина за тежкото престъпление е психично разстройство. Според заключението на вещите лица Петко Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница към затвора в Ловеч, където да бъде направена експертиза относно състоянието му. Няма данни той е да е употребявал наркотици или алкохол. Негови близки обаче са разказали за рязка промяна в поведението му през последните месеци, както и за религиозно увлечение.