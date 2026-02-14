БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за постоянно в ареста, увличал се по будизма

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
мъж намушка трима души софия сред дете жертва
44-годишният мъж, който уби сина си с нож и рани тежко дъщеря си и майка си, остава в ареста. Софийският градски прие, че има достатъчно доказателства, че именно той е извършител на престъплението.

В съдебната зала стана ясно, че вероятната причина за тежкото престъпление е психично разстройство. Според заключението на вещите лица Петко Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница към затвора в Ловеч, където да бъде направена експертиза относно състоянието му. Няма данни той е да е употребявал наркотици или алкохол. Негови близки обаче са разказали за рязка промяна в поведението му през последните месеци, както и за религиозно увлечение.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия: "Той се е променил в доста аспекти, включително външен вид. Към децата и майка си не е имал абсолютно никаква агресия. Не може да се проведе нормален диалог. Той отговаря само с кратки изречения и то не винаги. Има информация за това, че той е започнал да се увлича от будизма."

#мъжът, намушкал трима души #подуяне #будизъм

