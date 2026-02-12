БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
За престъплението е задържан 44-годишен мъж

Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“. Вследствие на нападението е починал 21-годишен мъж, а 15-годишно момиче и 78-годишна жена са сериозно ранени. Детето е с множество прободни рани, а възрастната жена - с рани в корема и гърдите.

Сигналът е подаден в 5:40 ч. Към мястото веднага са изпратени три линейки, които са откарали момичето към „Пирогов“, а жената - в болница "Царица Йоана - ИСУЛ", откъдето съобщиха, че пациентката е претърпяла операция и остава с опасност за живота.

