Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“. Вследствие на нападението е починал 21-годишен мъж, а 15-годишно момиче и 78-годишна жена са сериозно ранени. Детето е с множество прободни рани, а възрастната жена - с рани в корема и гърдите.

Сигналът е подаден в 5:40 ч. Към мястото веднага са изпратени три линейки, които са откарали момичето към „Пирогов“, а жената - в болница "Царица Йоана - ИСУЛ", откъдето съобщиха, че пациентката е претърпяла операция и остава с опасност за живота.