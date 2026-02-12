Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в болницата в Силистра

Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в МБАЛ – Силистра. Наложило се е военнотранспортният самолет „Спартан“ да транспортира медицински екип от София, за да бъде извършена процедурата. Това се случва месец след предходната донорска ситуация в болницата.

Координаторът по донорство д-р Радослав Неделчев, началник на ОАИЛ към МБАЛ – Силистра обясни, че лечебното заведение работи по програмата повече от десет години.

„Откакто сме регламентирани като донорска база, сме реализирали 10 донорски ситуации, като последните пет бяха през изминалата една година. Основно се експлантират бъбреци и черен дроб“, посочи той.

По думите му процесът е изключително сложен и започва с установяване на мозъчна смърт по строго определен протокол.

„Разговорът с близките е от основно значение. Трябва да сме изградили доверие, че е направено всичко възможно за пациента. Когато получим съгласие, започва координация с Агенция „Медицински надзор“ и трансплантационните центрове“, допълни д-р Неделчев.

Той отбеляза, че през последната година се наблюдава по-голяма информираност и готовност от страна на близките да дадат съгласие за донорство.

„В последните ни пет случая близките бяха категорични в благородното си решение да дарят органите на своя роднина“, каза още координаторът.

От болницата подчертават, че всяка реализирана донорска ситуация дава шанс за нов живот на няколко пациенти и е резултат от работата на цял екип медици.