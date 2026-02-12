БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона

Спорт
Христо Христов коментира пред БНТ грандиозния успех на биатлонистката.

Христо Христов
Бащата на Лора Христова – Христо Христов, коментира в предаването „Денят започва“ грандиозния резултат на Лора – бронзов медал от Олимпийските игри в Милано/Кортина. Спортистката завоюва отличието е индивидуалния старт на 15 км.

„Вчера гледахме в община Троян. Кметицата, г-жа Донка Михайлова, ни беше поканила. В Троян като има биатлон е празник. Там посрещнахме добрата новина, гледахме с интерес. Емоция като на всеки старт, още повече като за Олимпиада. За първи път ми се случва в живота от 3 часа следобед до към 11 вечерта не е спрял телефонът да ми звъни. Имам сигурно стотина неприети обаждания, не можах да смогна да ги върна“, сподели Христов пред БНТ.

„Аз, като баща, се боря за стрелби. Да се направят добри стрелби. Биатлонът е кой каквото покаже. След като видях четвърта стрелба (0) много се зарадвах. С Лора се чухме ве1ерта към 11:30 и сега преди 10-15 минути. Лора ми каза, че се чувства много яко. Аз и казах „браво“ и така. Тя, по всяка вероятност, тайно е очаквала (да спечели медал), като всеки спортист. Аз лично не очаквах за тази Олимпиада, очаквах, може би, за следващата. Тя още в началото на сезона показа, че стреля добре. Не знаех, че точно на тази Олимпиада ще се стигне до медал“, добави щастливият родител.

„Лора намери себе си в биатлона от трети клас. Няма закъснение за тренировка, отсъствие от тренировка. Болна, здрава – ходи и тренира. Започна да тренира в Троян, след това към националния отбор. В Троян има няколко места за трениране. Зимата е на Беклемето, лятото над града има стрелбище. Беше в трети клас, когато записа ориентиране, след това биатлон и се промени рязко. Нямаме семейна традиция с биатлон. Аз съм карал алпийски ски в ранна възраст. Лора също порасна на ски, може от там да е имало нещо. Подкрепяли сме Лора във всичко. Каквото и когато е имало нужда, семейството е боло зад нея“, завърши Христов.

Подробности вижте във видеото!

Волфганг Пихлер: Медалът на Лора Христова е един от най-ценните в кариерата ми
Волфганг Пихлер: Медалът на Лора Христова е един от най-ценните в кариерата ми
Сега мога да ходя с високо вдигната глава, заяви треньорът на...
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Бившата национална състезателка сподели радостта си след втория...
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Лора Христова #Христо Христов

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Скандали в парламента заради случая "Петрохан" Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен" Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради...
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
