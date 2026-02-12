Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна

Поредна нощ на масирани руски удари срещу Украйна.

Този път мишена на въздушна атака бяха столицата Киев, черноморският град Одеса и Днепропетровск, където са убити най-малко четирима души.

Ударите идват часове, след като украинският президент Володимир Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че планира на 24 февруари - годишнината от началото на войната, да обяви насрочването на избори. Зеленски каза още и че е готов за тристранни преговори във формат Украйна-Съединените щати-Русия, но това няма как да се случи нито в Москва, нито в Беларус. Днес преди обяд военните министри от НАТО се събират в Брюксел, а на срещата ще присъства и новият украински ресорен министър Михайло Федоров.