Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги

от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
пак скандали парламента ограничаването изборните секции чужбина
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Парламентът ще изслуша министъра на икономиката Петър Дилов. Поводът - наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги. Точката е заложена като първа в дневния ред на депутатите в парламента.

В пленарната залата ще бъде изслушан и председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов. Поводът – зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение в салони за лазерна епилация в страната.

Очаква се в изслушването да участват и заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, както и началникът на отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП главен комисар Владимир Димитров.

