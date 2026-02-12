БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5262
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в по-голямата част от Южна България, а след обяд в Източна ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°. През деня облачността, главно над Западна и Централна България, временно ще се разкъса. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°. През нощта срещу петък валежите и в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7° - 8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра – сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 4° и 9°, в югоизточните райони до около 12°.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари с максимални температури предимно между 12° и 17°.

В неделя времето ще е много динамично. Ще има валежи от дъжд, по линията на преминаващия студен фронт, придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър – до 18° - 20°, но от северозапад ще започнат да се понижават.

В понеделник и вторник ще бъде облачно, със северозападен вятър ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат значително. От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#времето #застудяване #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Времето

Код жълто за значителни валежи в Южна България
Код жълто за значителни валежи в Южна България
Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг
Чете се за: 03:05 мин.
Обилни валежи и захлаждане - завръща ли се зимата? Обилни валежи и захлаждане - завръща ли се зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
В неделя ще нахлуе студен атмосферен фронт, сняг ще има другата седмица В неделя ще нахлуе студен атмосферен фронт, сняг ще има другата седмица
Чете се за: 01:52 мин.
По-топло време от обичайното през следващите дни По-топло време от обичайното през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
Необичайно топло до неделя, застудяване от понеделник Необичайно топло до неделя, застудяване от понеделник
6018
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ