След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване

Днес в по-голямата част от Южна България, а след обяд в Източна ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°. През деня облачността, главно над Западна и Централна България, временно ще се разкъса. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°. През нощта срещу петък валежите и в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7° - 8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра – сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 4° и 9°, в югоизточните райони до около 12°.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари с максимални температури предимно между 12° и 17°.

В неделя времето ще е много динамично. Ще има валежи от дъжд, по линията на преминаващия студен фронт, придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър – до 18° - 20°, но от северозапад ще започнат да се понижават.

В понеделник и вторник ще бъде облачно, със северозападен вятър ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат значително. От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг.