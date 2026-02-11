Линдзи Вон претърпя трета операция

Звездата в алпийските ски Линдзи Вон претърпя вече три операции след сериозната фрактура на левия крак след падането по време на спускането в неделя, която сложи край на олимпийската ѝ мечта.

Според източник, разговарял с Reuters, операциите са били извършени в болницата „Ка’ Фончело“ в Тревизо от екип местни ортопедични и пластични хирурзи, и то на същия крак, на който Вон е получила „пълно разкъсване“ на предната кръстна връзка при инцидент на 30 януари в Кран-Монтана, Швейцария.

"Днес ми направиха третата операция и тя беше успешна. Успехът днес има съвсем различно значение в сравнение с това, което имаше преди няколко дни. Напредвам и макар процесът да е бавен, знам, че всичко ще бъде наред. Благодарна съм на целия невероятен медицински екип, на приятелите и семейството, които бяха до мен, както и за огромната вълна от любов и подкрепа от хора по целия свят. Също така – огромни поздравления за моите съотборници и за всички спортисти от САЩ, които ме вдъхновяват и ми дават за какво да стискам палци“, написа Вон в социалните мрежи.