БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
16:57, 11.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
15:57, 11.02.2026
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
13:11, 11.02.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
12:53, 11.02.2026
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
09:39, 11.02.2026
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
09:29, 11.02.2026
Чете се за: 04:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 11.02.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
21:03, 11.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:43, 11.02.2026
Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово
20:37, 11.02.2026
Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко
20:24, 11.02.2026
Възможна ли е сделка между Иран и САЩ?
20:15, 11.02.2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
20:06, 11.02.2026
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
20:00, 11.02.2026
Днес на Игрите 11.02.2026 г.
20:00, 11.02.2026
Историята, която побратимява Згориград и Тезеро
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
Реклама
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 11.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 10.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.02.2026
Днес на Игрите - 10.02.2026 г.
20:00, 10.02.2026
Спортни новини 10.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 10.02.2026
Спортни новини 09.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.02.2026
Спортни новини 09.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.02.2026
Реклама
Водещи новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
16:10, 11.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров?
18:00, 11.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
20:15, 11.02.2026
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
15:53, 11.02.2026
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
18:33, 11.02.2026
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
19:41, 11.02.2026
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
17:50, 11.02.2026
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
20:06, 11.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ