БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан" на фокус в парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
Запази

Депутатите изслушaха МВР, Националната полиция, "Криминална полиция", ДАНС и ДАЗД

Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В Народното събрание днес фокусът беше върху случая "Петрохан - Околчица". Депутатите изслушаха МВР, Националната полиция, "Криминална полиция", ДАНС и Агенцията за закрила на детето.

Депутатите питат, институциите отговарят за случая "Петрохан". Вътрешният министър не участва в изслушването.

Деница Сачева - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Вътрешният министър не е в страната, така че той не се е скрил и искам да подчертая, че политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняване на правосъдието."

Заместник-министърът на вътрешните работи обясни стъпка по стъпка свършеното от МВР и вече отчетено на няколко брифинга.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Нито един министър или член на политическия кабинет няма право да се намесва в процесуално-следствените действия. Досега ние като ръководство на МВР следваме неотлъчно този принцип."

Явор Серафимов - директор на ГДБОП: "По отношение на твърдян пак в медийното пространство наркотрафик или трафик на бежанци до момента не са установени такива сигнали да има в дирекцията."

Деньо Денев - и.ф. председател на ДАНС: "Във връзка със спекулациите в общественото пространство бих искал изрично да подчертая, че служители на държавна агенция национална сигурност не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан".

Филип Попов повтори: не е спирала работата по всички възможни версии.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Една от версиите, които се оформят е за затворено общество с елементи на секта."

И още един детайл - кемперът е засечен на магистрала "Тракия" в района Ихтиман по посока София.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "От прегледите на записите се вижда, че в превозното средство с тях има и непълнолетно момиче. На 30 януари 2026г. отново по данни от апи и разпит на свидетели оставят момичето на домашния адрес."

Пет броя камери са иззети от Петрохан.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Една монтирана върху фасадата на сградата, една монтирана върху страна срещу задния вход на сградата. Една поставена на дърво в двора на сградата и две поставени на дървета по пътя към, който води към самата сграда."

главен комисар Захари Васков - директор на ГДНП: "Записи са иззети, голяма част са унищожени, голяма част не. Но записи и към момента продължават да се гледат и анализират."

След напрежение в залата, заседанието беше закрито за втория кръг въпроси, сред които:

Божидар Божанов - съпредседател на ПП: "Дали някое от лицата е сътрудничело на ДАНС в други казуси и това е част от оперативния отчет на ДАНС и това не е обект на досъдебно производство и не се изисква разрешение от наблюдаващия прокурор."

След закритата част на изслушването депутатите продължиха със становища.

Маноил Манов, ГЕРБ: "Искането за подобно изслушване цели две неща според мене - или да си направиш предизборната кампания или да се опиташ да се оправдаеш още в началото. В библията е казано, няма нищо тайно,което да не стане явно."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Господин Денев ходи на инструктаж, ходи на инструктаж в кабинети, които са близки до ДПС, ето показвам."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Ще направя всичко необходимо и възможното и невъзможното цялата ви педофилска секта да бъде разкарана от лицето на земята."

Костадин Ангелов - председателстващ Народното събрание: "Налагам ви забележка."

Йордан Цонев, ДПС: "България чака да стигнете до дъното на тази история и всички които са нарушили закона да бъдат наказани."

Наталия Киселова, БСП: "Бъдете по-смирени. Нека българската полиция има нашето доверие."

Тошко Йорданов, ИТН: "Тегли се една черта - от една страна са ПП-ДБ, от друга страна всички нормални."

Явор Хайтов, АПС: "Нека да сме по-добри и по-смирени."

Красимира Катинчарова - "Величие": "Днешният ден наистина не даде отговорите, които очаквахме да чуем в тази зала."

Радостин Василев - МЕЧ: "За мен, за да се случи шест трупа, едно на дете в България, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата."

снимки: БТА

Изслушването приключи с три забележки към депутати.

#случаят Петрохан #случаят "Петрохан" #случая "Петрохан" # Народно събрание

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ