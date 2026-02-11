Случаят "Петрохан" на фокус в парламента

В Народното събрание днес фокусът беше върху случая "Петрохан - Околчица". Депутатите изслушаха МВР, Националната полиция, "Криминална полиция", ДАНС и Агенцията за закрила на детето.

Депутатите питат, институциите отговарят за случая "Петрохан". Вътрешният министър не участва в изслушването.

Деница Сачева - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Вътрешният министър не е в страната, така че той не се е скрил и искам да подчертая, че политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняване на правосъдието."

Заместник-министърът на вътрешните работи обясни стъпка по стъпка свършеното от МВР и вече отчетено на няколко брифинга.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Нито един министър или член на политическия кабинет няма право да се намесва в процесуално-следствените действия. Досега ние като ръководство на МВР следваме неотлъчно този принцип."

Явор Серафимов - директор на ГДБОП: "По отношение на твърдян пак в медийното пространство наркотрафик или трафик на бежанци до момента не са установени такива сигнали да има в дирекцията."

Деньо Денев - и.ф. председател на ДАНС: "Във връзка със спекулациите в общественото пространство бих искал изрично да подчертая, че служители на държавна агенция национална сигурност не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан".

Филип Попов повтори: не е спирала работата по всички възможни версии.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Една от версиите, които се оформят е за затворено общество с елементи на секта."

И още един детайл - кемперът е засечен на магистрала "Тракия" в района Ихтиман по посока София.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "От прегледите на записите се вижда, че в превозното средство с тях има и непълнолетно момиче. На 30 януари 2026г. отново по данни от апи и разпит на свидетели оставят момичето на домашния адрес."

Пет броя камери са иззети от Петрохан.

Филип Попов - заместник-министър на вътрешните работи: "Една монтирана върху фасадата на сградата, една монтирана върху страна срещу задния вход на сградата. Една поставена на дърво в двора на сградата и две поставени на дървета по пътя към, който води към самата сграда." главен комисар Захари Васков - директор на ГДНП: "Записи са иззети, голяма част са унищожени, голяма част не. Но записи и към момента продължават да се гледат и анализират."

След напрежение в залата, заседанието беше закрито за втория кръг въпроси, сред които:

Божидар Божанов - съпредседател на ПП: "Дали някое от лицата е сътрудничело на ДАНС в други казуси и това е част от оперативния отчет на ДАНС и това не е обект на досъдебно производство и не се изисква разрешение от наблюдаващия прокурор."

След закритата част на изслушването депутатите продължиха със становища.

Маноил Манов, ГЕРБ: "Искането за подобно изслушване цели две неща според мене - или да си направиш предизборната кампания или да се опиташ да се оправдаеш още в началото. В библията е казано, няма нищо тайно,което да не стане явно." Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Господин Денев ходи на инструктаж, ходи на инструктаж в кабинети, които са близки до ДПС, ето показвам." Костадин Костадинов, "Възраждане": "Ще направя всичко необходимо и възможното и невъзможното цялата ви педофилска секта да бъде разкарана от лицето на земята." Костадин Ангелов - председателстващ Народното събрание: "Налагам ви забележка."

Йордан Цонев, ДПС: "България чака да стигнете до дъното на тази история и всички които са нарушили закона да бъдат наказани." Наталия Киселова, БСП: "Бъдете по-смирени. Нека българската полиция има нашето доверие." Тошко Йорданов, ИТН: "Тегли се една черта - от една страна са ПП-ДБ, от друга страна всички нормални." Явор Хайтов, АПС: "Нека да сме по-добри и по-смирени." Красимира Катинчарова - "Величие": "Днешният ден наистина не даде отговорите, които очаквахме да чуем в тази зала." Радостин Василев - МЕЧ: "За мен, за да се случи шест трупа, едно на дете в България, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата."

снимки: БТА

Изслушването приключи с три забележки към депутати.