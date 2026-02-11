Историята, която побратимява Згориград и Тезеро

Чували ли сте за врачанското село Згориград? Сгушено в котловина във Врачански Балкан, днес там живеят под 1500 души. От древни времена в региона основен поминък на населението е рударството. Вероятно не сте чували и за трагедията, сполетяла селцето през 60-те години. На 1 май 1966 – по ирония на съдбата точно навръх Деня на труда, се срутва хвостохранилището на мината за добив на цинк и олово намираща се над Згориград. Невиждана стихия се спуска през селото та чак до Враца, опустошаваща всичко по пътя си.

Повече за трагичната история разказва Ангел Петров, който е кмет на Згориград

"Така нареченото хвостохранилище на нашия рудник се къса стената. Точно на 1 май, по време на мнифестациите на Дена на труда и отнася цялото поречие на реката, дори от Враца има доста жертви - 118. Половината горе-долу са от Згориград."

Тогавашният режим прави всичко възможно да прикрие бедствените събития. Вълните от кал и вода достигат до три метра, като щетите са огромни, а броят на жертвите надхвърля 500, разрушените къщи са над 150. Предполага се, че причините за нещастието са следствие от проливните дъждове и сривът на канала, построен на върха на хвостохранилището за отклоняване на реката. За времето си това е изключително сериозен инцидент с мини за мащабите на целия свят. Но не остава единствен.

В последните години връзката между двете малки населени места е прекъсната. През 2026 се навършват 60 години от тъжните събития във врачанска област.

"Преди около 20-на години някаква фондация от Италия идва и с тогавашния кмет на Згориград - Николай Илиев, се заражда това побратимяване и в знак на него решават да се изгради екопътека, която води до лифтовата станция. В тази чест си кръщаваме площадите в Згориград Тезеро, а в Тезеро е обратното", допълва кметът.

История, потънала в тъмнина. За която може би никой не иска да си спомня. Но която неочаквано побратимява две нямащи нищо общо помежду си селца.

