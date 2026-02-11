БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историята, която побратимява Згориград и Тезеро

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

История, потънала в тъмнина,з а която може би никой не иска да си спомня

згориград
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Чували ли сте за врачанското село Згориград? Сгушено в котловина във Врачански Балкан, днес там живеят под 1500 души. От древни времена в региона основен поминък на населението е рударството. Вероятно не сте чували и за трагедията, сполетяла селцето през 60-те години. На 1 май 1966 – по ирония на съдбата точно навръх Деня на труда, се срутва хвостохранилището на мината за добив на цинк и олово намираща се над Згориград. Невиждана стихия се спуска през селото та чак до Враца, опустошаваща всичко по пътя си.

Повече за трагичната история разказва Ангел Петров, който е кмет на Згориград

"Така нареченото хвостохранилище на нашия рудник се къса стената. Точно на 1 май, по време на мнифестациите на Дена на труда и отнася цялото поречие на реката, дори от Враца има доста жертви - 118. Половината горе-долу са от Згориград."

Тогавашният режим прави всичко възможно да прикрие бедствените събития. Вълните от кал и вода достигат до три метра, като щетите са огромни, а броят на жертвите надхвърля 500, разрушените къщи са над 150. Предполага се, че причините за нещастието са следствие от проливните дъждове и сривът на канала, построен на върха на хвостохранилището за отклоняване на реката. За времето си това е изключително сериозен инцидент с мини за мащабите на целия свят. Но не остава единствен.

В последните години връзката между двете малки населени места е прекъсната. През 2026 се навършват 60 години от тъжните събития във врачанска област.

"Преди около 20-на години някаква фондация от Италия идва и с тогавашния кмет на Згориград - Николай Илиев, се заражда това побратимяване и в знак на него решават да се изгради екопътека, която води до лифтовата станция. В тази чест си кръщаваме площадите в Згориград Тезеро, а в Тезеро е обратното", допълва кметът.

История, потънала в тъмнина. За която може би никой не иска да си спомня. Но която неочаквано побратимява две нямащи нищо общо помежду си селца.

Вижте целия материал във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Историята на олимпийските значки
Историята на олимпийските значки
Днес на Игрите 11.02.2026 г. Днес на Игрите 11.02.2026 г.
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:32 мин.
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Чете се за: 03:12 мин.
Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания
Чете се за: 01:07 мин.
Три стотни от вечността - драмата на Нилс Алегр Три стотни от вечността - драмата на Нилс Алегр
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ