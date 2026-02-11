Словения защити олимпийската си отборна титла в ски скока

Словения, водена от лидера в класирането за световната купа Домен Превц, защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок на малка шанца. Словенският тим затвърди доминацията си в дисциплината след първото издание в Пекин преди 4 години.

Словенците поведоха след първите скокове и осигуриха титлата си след скок от 102 метра на Домен Превц. Това съответно е втори и трети златен медал за семейство Превц от тази дисциплина, след като по-големият брат Петър триумфира в Пекин.

Почетната стълбичка беше допълнена от отборите на Норвегия и Япония.