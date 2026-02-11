Нидерландия върна на Египет скулптура на повече от 3500 години

Нидерландия върна на Египет древна скулптура на повече от 3500 години, която е била изнесена незаконно от страната преди години. Скулптурата от древен Египет е открита по време на разследване за незаконна търговия с културни ценности.

След проверка е установено, че скулптурата е изнесена без разрешение. Властите в Нидерландия решават да я върнат официално по време на специална церемония в Хага, в присъствието на представители на двете държави.

Експертите подчертават, че подобни предмети са част от световната история и е важно да бъдат съхранявани там, където са създадени.