ИЗВЕСТИЯ

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Нидерландия върна на Египет скулптура на повече от 3500 години

Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нидерландия върна на Египет древна скулптура на повече от 3500 години, която е била изнесена незаконно от страната преди години. Скулптурата от древен Египет е открита по време на разследване за незаконна търговия с културни ценности.

След проверка е установено, че скулптурата е изнесена без разрешение. Властите в Нидерландия решават да я върнат официално по време на специална церемония в Хага, в присъствието на представители на двете държави.

Експертите подчертават, че подобни предмети са част от световната история и е важно да бъдат съхранявани там, където са създадени.

