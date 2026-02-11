Редки коне в зоопарка в Тайпе се превърнаха в атракция за Лунната Нова година

В зоопарка в Тайпе редки диви коне се превърнаха в истинска атракция по повод настъпването на Лунната Нова година. Става дума за конете на Пржевалски, застрашен вид, който днес се среща много рядко.

В дните около Лунната Нова година посетителите на зоопарка могат да ги наблюдават отблизо докато се хранят, тичат и играят. Гледачите казват, че животните често реагират на хората и идват сами.

Зоопаркът използва празника, за да напомни колко е важно да се грижим за редките животни и да ги пазим от изчезване.