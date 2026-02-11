Новините 11.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Българската експедиция в Антарктида беше ударена от най-силната буря от началото на сезона

Най-силната буря от началото на сезона връхлетя българските учени в Антарктида. Вятърът достига над 150 км/ч, а сградите на базата се разтрисаха от мощните пориви.

В София започва строителство на ново разширение на метрото

Започва строителство на ново разширение на метрото в София, този път в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“. Новите тунели ще помогнат на хората да се приближат по-бързо и по-лесно из града.

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк стана на 38 години

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк, хималайската мечка Деси, отпразнува своя 38-и рожден ден. Деси е легенда сред обитателите и е на пределна възраст за своя вид, тъй като хималайските мечки живеят до около 25 години в природата и до 35 в зоопарк.

СВЯТ

Търг с предмети от култовия сериал „Доктор Кой“ във Великобритания

Предмети от култовия сериал „Доктор Кой“, включително TARDIS и Далек, ще бъдат продадени на специален онлайн търг във Великобритания. В търга ще участват над 300 оригинални реквизита и костюми от сериала, създаден от BBC.

Редки коне в зоопарка в Тайпе се превърнаха в атракция за Лунната Нова година

В зоопарка в Тайпе редки диви коне се превърнаха в истинска атракция по повод настъпването на Лунната Нова година. Става дума за конете на Пржевалски, застрашен вид, който днес се среща много рядко.

Дебати около предложената забрана за социални мрежи за деца в Гърция

В Гърция деца и родители споделят различни мнения относно планираната забрана за социални мрежи за деца под 15 години.

Продължава карнавалът в Рио де Жанейро

Карнавалът в Рио де Жанейро продължи с улични празненства, танци и много музика, които събраха хиляди хора и повдигнаха настроението им. Жители и гости на града танцуваха под ритъма на барабани по време на улично карнавално парти на 8 февруари.

Нидерландия върна на Египет скулптура на повече от 3500 години

Нидерландия върна на Египет древна скулптура на повече от 3500 години, която е била изнесена незаконно от страната преди години. Скулптурата от древен Египет е открита по време на разследване за незаконна търговия с културни ценности.

СПОРТ

Трескаво търсене на олимпийските талисмани Тина и Мило в Милано

Олимпийските талисмани Тина и Мило са най-търсените сувенири през последните дни в Милано. Те вече липсват от рафтовете на официалните магазини. Няма ги и в онлайн продажба, а търсенето им започва да става истерично.

Словения защити олимпийската си отборна титла в ски скока

Словения, водена от лидера в класирането за световната купа Домен Превц, защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок на малка шанца. Словенският тим затвърди доминацията си в дисциплината след първото издание в Пекин преди 4 години.

Българският национален отбор по тенис до 12 г. спечели европейско сребро

Българският национален отбор по тенис до 12 години спечели сребърните медали на Европейската отборна купа в Оломоуц. На финала играха срещу отбора на Чехия, класирайки се на второ място.