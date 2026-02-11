БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 11.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Българската експедиция в Антарктида беше ударена от най-силната буря от началото на сезона

Най-силната буря от началото на сезона връхлетя българските учени в Антарктида. Вятърът достига над 150 км/ч, а сградите на базата се разтрисаха от мощните пориви.

В София започва строителство на ново разширение на метрото

Започва строителство на ново разширение на метрото в София, този път в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“. Новите тунели ще помогнат на хората да се приближат по-бързо и по-лесно из града.

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк стана на 38 години

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк, хималайската мечка Деси, отпразнува своя 38-и рожден ден. Деси е легенда сред обитателите и е на пределна възраст за своя вид, тъй като хималайските мечки живеят до около 25 години в природата и до 35 в зоопарк.

СВЯТ

Търг с предмети от култовия сериал „Доктор Кой“ във Великобритания

Предмети от култовия сериал „Доктор Кой“, включително TARDIS и Далек, ще бъдат продадени на специален онлайн търг във Великобритания. В търга ще участват над 300 оригинални реквизита и костюми от сериала, създаден от BBC.

Редки коне в зоопарка в Тайпе се превърнаха в атракция за Лунната Нова година

В зоопарка в Тайпе редки диви коне се превърнаха в истинска атракция по повод настъпването на Лунната Нова година. Става дума за конете на Пржевалски, застрашен вид, който днес се среща много рядко.

Дебати около предложената забрана за социални мрежи за деца в Гърция

В Гърция деца и родители споделят различни мнения относно планираната забрана за социални мрежи за деца под 15 години.

Продължава карнавалът в Рио де Жанейро

Карнавалът в Рио де Жанейро продължи с улични празненства, танци и много музика, които събраха хиляди хора и повдигнаха настроението им. Жители и гости на града танцуваха под ритъма на барабани по време на улично карнавално парти на 8 февруари.

Нидерландия върна на Египет скулптура на повече от 3500 години

Нидерландия върна на Египет древна скулптура на повече от 3500 години, която е била изнесена незаконно от страната преди години. Скулптурата от древен Египет е открита по време на разследване за незаконна търговия с културни ценности.

СПОРТ

Трескаво търсене на олимпийските талисмани Тина и Мило в Милано

Олимпийските талисмани Тина и Мило са най-търсените сувенири през последните дни в Милано. Те вече липсват от рафтовете на официалните магазини. Няма ги и в онлайн продажба, а търсенето им започва да става истерично.

Словения защити олимпийската си отборна титла в ски скока

Словения, водена от лидера в класирането за световната купа Домен Превц, защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок на малка шанца. Словенският тим затвърди доминацията си в дисциплината след първото издание в Пекин преди 4 години.

Българският национален отбор по тенис до 12 г. спечели европейско сребро

Българският национален отбор по тенис до 12 години спечели сребърните медали на Европейската отборна купа в Оломоуц. На финала играха срещу отбора на Чехия, класирайки се на второ място.

Последвайте ни

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
4
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
5
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
6
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: У нас

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк стана на 38 години
Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк стана на 38 години
В София започва строителство на ново разширение на метрото В София започва строителство на ново разширение на метрото
Чете се за: 00:45 мин.
Българската експедиция в Антарктида беше ударена от най-силната буря от началото на сезона Българската експедиция в Антарктида беше ударена от най-силната буря от началото на сезона
Чете се за: 00:30 мин.
От лабораторията до стартираща компания: БАН събира млади учени и бизнес От лабораторията до стартираща компания: БАН събира млади учени и бизнес
Чете се за: 01:22 мин.
TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите? TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите?
Чете се за: 01:02 мин.
Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ